Mieter in Berlin-Schmargendorf wehren sich gegen die Fassadendämmung in ihrer Siedlung. Ein Gutachten empfahl, die Häuser unter Denkmalschutz zu stellen, doch die Behörden waren zu langsam: Der Vermieter hat schon Baumaßnahmen eingeleitet. Von Ute Barthel

Die sieben Wohnblöcke wurden 1938 für die Gemeinnützige Aktiengesellschaft für Angestelltenheimstätten (Gagfah) gebaut. Die vierstöckigen Häuser sind schlicht, doch die Eingänge sind mit Terrakotta-Ornamenten verziert. Freitreppen führen in einen grünen Gartenhof. Schon im Januar 2016 hatte ein Expertenbeirat des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf in einem Gutachten empfohlen, die Siedlung unter Schutz zu stellen.



Einer der Experten ist der Bauhistoriker Dietrich Worbs. Er sieht den Denkmalwert durch die fortlaufenden Dämmmaßnahmen gefährdet: "Die zwölf Zentimeter dicke Dämmung polstert die Fassaden auf. Man sieht die originale Oberfläche der Bauten nicht mehr. Es ist schade, dass die originalen Kastendoppelfenster gegen die Kunststoff-Fenster ausgetauscht werden. Ich finde das sehr bedauerlich und auch unnötig", sagt er kopfschüttelnd. Warum die Behörden so lange für die Prüfung benötigen, kann er nicht nachvollziehen. Er hat selbst viele Jahre für das Landesdenkmalamt gearbeitet, bevor er in den Ruhestand ging.