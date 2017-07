Noch immer sitzt der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel in der Türkei in Untersuchungshaft. Ihm werden Volksverhetzung sowie Terrorpropaganda vorgeworfen. Nun kommt die Türkei der Bundesregierung etwas entgegen.

Rund sieben Wochen nach der umstrittenen Festnahme des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel in Istanbul bekommt die deutsche Botschaft erstmals Zugang zu dem Inhaftierten. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) sei am Montagmorgen offiziell per Verbalnote bestätigt worden, "dass wir morgen endlich Zugang zu Deniz Yücel erhalten werden, um uns nach schweren Tagen der Haft von seinem Wohlbefinden zu überzeugen", teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin mit.

Seit Mitte Februar ist der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel in Istanbul inhaftiert. Mehrere Verlage haben am Mittwoch unter dem Motto "Beste Deniz wo gibt" eine Lesung organisiert, bei der Freunde und Kollegen Texte Yücels vortrugen. Von Anne Spohr

Gegen den "Welt"-Korrespondenten war am 27. Februar Haftbefehl erlassen worden. Der 43-Jährige war vor der Verhaftung zunächst 13 Tage in Polizeigewahrsam.

Der Journalist hatte sich im Februar selber ins Polizeipräsidium in Istanbul begeben, weil nach ihm gefahndet worden war. Seine Anwälte haben inzwischen vor dem Verfassungsgericht in Ankara Widerspruch gegen den Haftbefehl eingelegt - es ist die letzte nationale Instanz.

Die Kurt Tucholsky-Gesellschaft hat derweil Deniz Yücel als Ehrengast zur diesjährigen Verleihung ihres Literaturpreises eingeladen. Man sei weiter der festen Überzeugung, dass die gegen Yücel erhobenen Vorwüfe jeglicher Grundlage entbehrten, erklärte der Vorstand am Montag in einer Mitteilung.

In Berlin hat es in den vergangenen Wochen zahlreiche Solidaritätskundgebungen für Yücel gegeben. So gab es zum Beispiel eine Lesung mit vielen Prominenten und einen Autokorso. In den sozialen Medien haben sich Menschen unter dem Hashtag #FreeDeniz mit dem festgehaltenen Yücel solidarisiert. Er arbeitet als Türkei-Korrespondent für die "Welt". Zuvor schrieb er als Autor und Redakteur mehrere Jahre für die Berliner Tageszeitung "taz". An der Freien Universität Berlin studierte er Politikwissenschaft. Yücel ist auch Buchautor von "Taksim ist überall - Die Gezi‑Bewegung und die Zukunft der Türkei".

