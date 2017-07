Der Berliner Tafel fehlt es an Ehrenamtlichen für den Transport und die Ausgabe von Lebensmittelspenden. Benötigt würden mehr als 50 zusätzliche Unterstützer etwa an den "Laib und Seele"-Ausgabestellen, teilte die Organisation am Montag mit.

"Viele der Helfer haben schon vor über zehn Jahren angefangen", sagte die stellvertretende Geschäftsführerin Antje Trölsch. "Sie sind alt, haben Rückenschmerzen und können einfach nicht mehr." Deshalb sei die Tafel auf der Suche nach Nachwuchs. Gefragt seien Menschen, die zum Engagement über einen längeren Zeitraum bereit sind. Vor allem brauche die soziale Einrichtung Helfer, die Lebensmittel ausgeben und sortieren, aber auch Fahrer, die mit einem Kleintransporter Waren von Märkten abholen und zu den Ausgabenstellen bringen.

In den Bezirken Reinickendorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und Steglitz-Zehlendorf werden die Helfer am dringendsten gesucht. In Lichtenberg fehlt außerdem eine Unterstützung für Büroarbeiten und in Tempelhof-Schöneberg ein Koordinator, der bei der Organisation täglicher Abläufe hilft.

Erst Ende März hatte der Vorsitzende der Tafeln in Deutschland, Jochen Brühl, mehr politisches Engagement gegen Armut gefordert. Der Bundesverband rechnet mit deutlich mehr bedürftigen Rentnern. Bis 2030, so Brühl, werde eine große Zahl von Senioren auf die Essensausgabestellen zukommen. Auch Familien mit mehreren Kindern, Alleinerziehende, Studierende, Flüchtlinge und Menschen, die nach dem Verlust des Arbeitsplatzes vor großen Problemen stehen, seien auf die Tafeln angewiesen.