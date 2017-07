CDU will Taxifahrer im Kampf gegen Raser einsetzen

Illegale Rennen in Berlin

Erst am Sonntag hat es wieder gekracht auf dem Kudamm - Ursache war vermutlich stark überhöhte Geschwindigkeit. Der Berliner CDU-Abgeordnete Dregger hat nun vorgeschlagen, dass Taxifahrer helfen sollen, Raser rechtzeitig zu stoppen.

Nach dem neuen Raser-Unfall auf dem Berliner Kurfürstendamm fordert der innenpolitische Sprecher der CDU im Abgeordnetenhaus, Burkard Dregger, Konsequenzen. Man müsse sich fragen, wie man den Straßenverkehr besser kontrollieren könne, so dass die Polizei schneller eingreifen kann.



Denkbar wäre beispielsweise eine Zusammenarbeit der Berliner Polizei mit Taxiunternehmen, sagte Dregger am Dienstag dem rbb-Inforadio. Würden Taxifahrer Fälle von Raserei melden, wäre die Polizei schneller vor Ort. Das könnte auch das Risiko unbeteiligter Bürger mindern, Opfer dieser Rennen zu werden. Die Berliner CDU unterstütze empfindliche Strafen für Raser, so Dregger. Jedoch müsse der Gesetzgeber dafür die Voraussetzungen schaffen.