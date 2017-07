Cheshire Cat Random House Montag, 24.04.2017 | 08:17 Uhr

Es könnte Sie möglicherweise intellektuell überfordern aber der Gebrauch psychoaktiver Substanzen an sich ist ja zunächst mal nichts, was Dritte schädigt. Ihre Argumentation schließt nahtlos an an die unserer Bundesdrogenbeauftragten an, nachder der Gebrauch verboten ist, weil er illegal ist. Die Frage müßte etwas übergreifender beantwortet werden. Dafür ist hier weder Raum noch nehme ich an, daß Leute wie Sie wirklichen Argumenten zugänglich wären.