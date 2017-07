Aufgebrochene Haustüren, herumliegende Spritzen auf Spielplätzen, aggressive Drogenkonsumenten im Hinterhof: rund um den S-Bahnhof Neukölln haben sich diese Probleme in den vergangenen Monaten verschärft. Viele Anwohner haben es satt. Ihre Sorgen und Ängste haben sie mitgebracht zu einer Informationsveranstaltung im Neuköllner Albrecht-Dürer-Gymnasium, zu dem der Bezirk am Freitagabend eingeladen hatte.

Neben der Bürgermeisterin sitzt ihr Jugendstadtrat Falko Liecke (CDU). Er erläutert, mit welchen konkreten Maßnahmen der Bezirk die Drogenszene in den Griff bekommen will:

Tatsächlich überwiegt bei den rund 200 Anwohnern, die der Einladung gefolgt sind, die Skepsis. Vor allem Eltern melden sich an diesem Abend zu Wort und erzählen von aggressiven "Junkies" vor ihrer Wohnungstür. Auch ihre Kinder würden auf dem Schulweg von mutmaßlichen Konsumenten bedroht werden. Ein Schüler des Albrecht-Dürer-Gymnasiums berichtet, dass er schon mehrmals von Dealern gefragt wurde, ob er etwas brauche - ganz anders als das in der Aula vorher verteilte Informationsblatt suggeriere. Dort steht nämlich geschrieben: "Kinder und Jugendliche werden von Dealern in der Öffentlichkeit nicht angesprochen."



Für Unmut sorgt auch die Ankündigung, dass das geplante Drogenkonsummobil in der Kirchhofstraße, Ecke Karl-Marx-Straße aufgestellt werden soll - in unmittelbarer Nähe zu einem Spielplatz und einer Kita. Doch Liecke verteidigt den Standort: Er grenze nicht direkt an Hauseingänge, sondern an eine Friedhofsmauer. Außerdem sei er nah genug am S-Bahnhof, so dass ihn die Drogenkonsumenten einfach erreichen könnten. Alternative Orte wie in der Warthe- oder Ringbahnstraße seien zu weit entfernt vom S-Bahnhof Neukölln.