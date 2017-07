Helmut Krüger Potsdam Samstag, 29.04.2017 | 23:22 Uhr

Das ist die gravierende Fehlkalkulation von allen zu ambitionierten Projekten: So, als ließe sich die widerborstige Wirklichkeit binnen von ein, zwei Jahren einfach "umdrehen".



Ich empfinde das als Wunschdenken. Die "Wirklichkeit" folgt weder einem politischen Geheiß noch privatwirtschaftlicher Kalkulation. - Selbstverständlich werden Menschen nach jeder Umstellung auf etwas anderes mit dem Bishrigen und Alten zu tun haben. Dieses zu verleugnen und unberücksichtigt zu lassen, empfinde ich als hanebüchen.



Selber will ich noch weiter gehen:

Wirkliche Wert-Schätzung erfolgt Letztlich aus demjenigen, was wir tatsächlich in der Hand haben und mit unserer Hand bewegen. Durch diese körperliche Bewegung ist mehr erinnerbar als durch die bloße Abstraktion am Bildschirm. Durch reine Bildschirmarbeit leidet nicht nur die Erinnerungsfähigkeit - vielmehr sind wir auf das "Gewusst-Wie" des Programms angewiesen -, es leidet im Prinzip auch die Wertschätzung.