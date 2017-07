Ermittler werten nach Attacke in Kremmen Videomaterial aus

Unbekannte Täter hatten in der Nacht zu Samstag gegen 3 Uhr zwei Molotowcocktails auf das Gelände der Asylunterkunft geworfen. Einer der beiden Brandsätze entzündete sich, der Wachschutz löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand. Das Gelände der Unterkunft ist teilweise videoüberwacht.

Nach der Attacke mit Brandsätzen auf eine Flüchtlingsunterkunft in Kremmen (Oberhavel) werten die Ermittler Videoaufnahmen aus. Nähere Angaben dazu wollte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Neuruppin am Dienstag allerdings nicht machen.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchten Mordes und versuchter schwerer Brandstiftung. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund liege nahe, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Es werde aber offen in alle Richtungen ermittelt. Bislang gibt es demnach noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter.

Die Asylunterkunft in der Berliner Straße in Kremmen besteht aus mehreren Häusern auf einem umzäunten Gelände. Sie ist seit Oktober 2016 in Betrieb. Laut Polizei wohnen dort momentan rund 70 Flüchtlinge.