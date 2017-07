Linke Jugendgruppen planen am 1. Mai eigene Demo

Ein Bündnis linker Jugendgruppen hat für den 1. Mai in Berlin-Kreuzberg eine eigene Demonstration angekündigt. Das vielfach gezeichnete Bild einer politisch desinteressierten Jugend sei Unsinn, teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Viele seien wütend über ein "kaputtgespartes Bildungssystem" und eine nach rechts driftende Gesellschaft.

Die Organisatoren wollen nun für mehr Bildung und gegen einen Rechtsruck in der Gesellschaft auf die Straße gehen, ihr Protestzug soll am Michaelkirchplatz in Berlin-Mitte starten.