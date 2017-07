Audio: Fritz | 13.04.2017 | René Träder

Tipps, Account-Sperrungen, weniger Geld - Facebook startet Kampagne gegen "Fake News"

13.04.17 | 20:02 Uhr

Weniger Falschmeldungen, Spam oder irreführende Inhalte: Facebook geht aktiver gegen Fake News vor. Den Usern sollen unter anderem Tipps angezeigt werden, wie sie solche Meldungen entlarven können. Außerdem will das Unternehmen verdächtige Accounts sperren.



Das soziale Netzwerk Facebook klärt mit einer Anzeigenkampagne über Fake News auf. Die "Tipps zum Erkennen von Falschmeldungen" erschienen am Donnerstag ganzseitig einmalig in mehreren deutschen Blättern, wie Facebook mitteilte. "Falschmeldungen können als solche erkannt werden. Wir bekämpfen deren Verbreitung und geben dir hier einige Tipps, wie du erkennen kannst, ob eine Nachrichtenmeldung wahr ist oder nicht", heißt es in der Anzeige.



Zu lesen seien die Annoncen in der "Bild"-Zeitung, der "Süddeutschen Zeitung", der "Berliner Morgenpost", der "Berliner Zeitung", im "Handelsblatt" und der "Rheinischen Post". Auch in der Wochenzeitung "Die Zeit", den Magazinen "Der Spiegel" und "Stern" sowie bei "Spiegel Online" und stern.de seien die Ratschläge zu finden. Laut Facebook ist die Anzeige ebenfalls in französischen Medien geschaltet worden.



Austrocknen der Werbeerlöse

In Zusammenarbeit mit klicksafe.de, dem Recherchezentrum Correctiv, der Initiative "Deutschland sicher im Netz" und der Stiftung Digitale Chancen veröffentlichte Facebook zehn Ratschläge: Unter "Lies Überschriften kritisch", "Sieh dir andere Berichte an" oder "Überprüfe die Quelle" erfahren Facebook-Nutzer, wie sie den Wahrheitsgehalt von Facebook-Postings feststellen können.



Unter dem Punkt "Überprüfe die Beweise" steht zum Beispiel: "Sie dir die Quellen des Autors genau an. Mangelnde Beweise oder der Verweis auf ungenannte Experten können ein Hinweis auf eine Falschmeldung sein." Facebook-Manager Adam Mosseri sagte außerdem, dass Facebook als wichtigste Maßnahme im Kampf gegen die sogenannten Fake News das Austrocknen der Werbeerlöse der Fake-News-Autoren sieht. "Wir haben festgestellt, dass die meisten gefälschten Nachrichten finanziell und nicht ideologisch motiviert sind", so Mosseri. Die Falschnachrichten lockten insbesondere im US-Wahlkampf Klicks an und waren damit ein lukratives Geschäft. Facebook versucht inzwischen, ihre Verbreitung zu bremsen.



Tipps im News Feed

Auch auf die Unterscheidung von Fake News und Parodien weist Facebook hin: "Manchmal ist es schwierig, Falschmeldungen von Humor und Satire zu unterscheiden." In der Vergangenheit ist Facebook immer wieder kritisiert worden, weil Beiträge von satirischen Seiten gelöscht wurden.



Bereits seit vergangener Woche veröffentlicht das soziale Netzwerk die Tipps auch für Facebook-Nutzer in Deutschland. Nach und nach werde das Informations-Tool ausgerollt, so dass es alle Facebook-Nutzer zu sehen bekommen werden, teilte Facebook mit. Klickt jemand auf den Hinweis, so erhält er weiterführende Informationen. Dieser Hinweis wird laut Facebook insgesamt drei Mal angezeigt. In 14 Ländern zeige Facebook den Hinweis ein paar Tage lang ganz oben im Feed an.