Demnach beobachtete die Berliner Polizei den als Gefährder eingestuften Amri am 9. Juni 2016 in Begleitung der polizeibekannten und als gewaltbereit geltenden Islamisten Soufiane A. und Maximilian R. vor der Fussilet-Moschee, die als Dschihadisten-Treff galt. Dennoch wurde die Observation Amris nur sechs Tage später beendet. Innensenator Andreas Geisel (SPD) und der Leiter des Landeskriminalamtes, Christian Steiof, hatten die Beendigung der Maßnahme später damit begründet, dass Amri vor allem als Kleinkrimineller im Dealer-Milieu aufgefallen sei.

Trotz der neuerlichen Ungereimtheit wird es im Berliner Abgeordnetenhaus vorerst keinen Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag an der Gedächtniskirche geben.

Die Regierungsfraktionen SPD, Linke und Grüne sowie die CDU votierten am Donnerstag in namentlicher Abstimmung gegen einen entsprechenden FDP-Antrag. Die AfD stimmte mit den Liberalen dafür. Die Koalition und die CDU verwiesen auf den vom Senat eingesetzten Sonderermittler, dessen Ergebnisse es abzuwarten gelte. Die FDP nannte es absurd, dass ein von der Regierung ernannter Ermittler mögliche Fehler der Regierung aufklären solle: "Die Koalition und der alte Koalitionspartner CDU haben heute gezeigt, dass sie an einer schnellen Aufklärung des Anschlags nicht interessiert ist, denn wer das will, nutzt alle Möglichkeiten der Aufklärung", sagte Luthe stellvertretend.



Der Tunesier Amri war am 19. Dezember mit einem LKW auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast und hatte insgesamt zwölf Menschen getötet. Er wurde wenige Tage später auf der Flucht in Italien erschossen. Inzwischen ist bekannt, dass Amri den Behörden als islamistischer Gefährder bekannt war, der zwar zeitweise beobachtet, aber letztlich nicht festgesetzt oder abgeschoben wurde.