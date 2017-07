Aber ausgerechnet die Forderung nach einer ernsthaften Debatte durch die FDP sorgte für Heiterkeit. Während die SPD-Fraktion noch einige Mühe hatte, sich vom Flugverkehrs-Begrenzungs-Antrag der eigenen Parteifreunde zu distanzieren, machte es der FDP-Gesetzesantrag Rot-Rot-Grün wieder etwas leichter. Von wegen "ernsthafte Debatte", schlug die Koalition zurück: völlig substanzlos sei der Antrag. Veräppeln wolle die FDP damit die Unterstützer des Volksbegehrens.

Grundlage für das Volksbegehren ist in diesem Fall kein ausformulierter Gesetzentwurf wie beim Tempelhofer Feld oder zur Offenlegung der Teilprivatisierungsverträge bei den Berliner Wasserbetrieben, sondern ein im Grunde wenig verbindlicher Appell. So heißt es: "Der Berliner Senat wird aufgefordert, sofort die Schließungsabsichten aufzugeben und alle Maßnahmen einzuleiten, die erforderlich sind, um den unbefristeten Fortbetrieb des Flughafens Tegel als Verkehrsflughafen zu sichern!"

Selbst die CDU, die seit dem Wechsel in die Oppositionspartei selbst ein ernsthaftes Interesse an einer möglichen Tegel-Offenhaltung angemeldet hat, wollte im nun von der FDP vorgelegten Antrag weder die erforderliche Tiefe und Ehrlichkeit erkennen. "Und gerade deswegen bleibt uns nichts anderes, als diesen Gesetzentwurf - so möchte ich ihn dann doch nennen - abzulehnen. Denn er lässt all das vermissen", konstatierte CDU-Verkehrsexperte Evers.