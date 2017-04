Abriss oder Erhalt: Was wird aus dem Haus der Statistik?

Seit Jahren rottet das ehemalige "Haus der Statistik" am Alexanderplatz vor sich hin. Während es von Obdachlosen "zwischengenutzt" wird, versucht eine Initiative das Haus in einen Wohn- und Kulturkomplex zu verwandeln. Ein Vertrag mit dem Bund könnte Bewegung in die Sache bringen.