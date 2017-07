Video: Abendschau | 10.04.2017 | Susanne Papawassiliu | Bild: rbb/Abendschau

Laut Menschenrechtlern auch Minderjährige - Junge Flüchtlinge prostituieren sich im Tiergarten

10.04.17 | 06:15 Uhr

Immer mehr junge Flüchtlinge in Berlin verdienen sich Geld, indem sie Sex mit älteren Männern haben. Im Tiergarten soll sich laut Menschenrechtsorganisationen eine regelrechte Szene entwickelt haben - auch mit Minderjährigen. Von Oliver Soos und Dena Kelishadi

Es ist früher Abend. Wir stehen an der Straße des 17. Juni, wenige hundert Meter westlich der Siegessäule. Ein junger Mann kommt aus dem Park auf uns zugelaufen. Er trägt einen Kapuzenpulli, darunter eine Kappe. Seine Augen sind glasig, sein Gesicht jugendlich, er torkelt ein wenig. Wir nennen in Nawid, denn er soll nicht erkannt werden. Nawid kommt aus Afghanistan und spricht persisch. Mit monotoner Stimme erzählt er uns seine Geschichte, dass er mit seinem Vater in einem Flüchtlingsheim in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) untergebracht war und sich mit ihm zerstritten habe. Der Grund: Nawid wollte zum Christentum übertreten. Mit dem Rest der Familie habe er schon lange keinen Kontakt mehr.



"Es gibt hier Jungs, die mit älteren Männern Sex haben"

Im schummrigen Licht der Straßenlaterne zeigt er uns seine Papiere: ein Einreisedokument aus Slowenien von Januar 2016 und einen Ausweis eines Verkehrsverbunds in Sachsen-Anhalt, auf dem sein Geburtsdatum steht. Nawid ist 18 Jahre alt. Er hat außerdem eine Duldung bei sich, die rot durchgestrichen ist. Nawid glaubt, dass er abgeschoben werden soll. Als er davon erfahren hatte, sei er abgehauen, erzählt Nawid. Jetzt will er sich in Berlin durchschlagen: "Ich habe kein Geld und kann nirgends hin, weil sie mich sonst festnehmen", sagt Nawid. "Mir bleibt nichts anderes übrig, als hier zu schlafen, auf einer Parkbank." Als wir Nawid fragen, wovon er lebt, ob er sich prostituiert, grinst er kurz, schnalzt mit der Zunge und schüttelt dann energisch den Kopf: "Nein, ich mache das nicht, aber es gibt hier Jungs, die mit älteren Männern Sex haben, zum Beispiel ein Freund von mir. Das bereitet mir große Sorgen." Nawid erzählt, dass er bald weg will, vielleicht in einen Zug steigen, vielleicht nach Frankreich fahren, versteckt in der Bordtoilette. Die Pläne sind noch sehr unkonkret.

Der Tiergarten ist nicht der einzige Treffpunkt in Berlin

Es ist dunkel geworden. Drei Autos halten am Straßenrand. Ein älterer Mann, korpulent, mit Glatze, steigt aus, trinkt eilig eine Dose Red Bull und läuft in den Park, direkt auf eine Gruppe von fünf Flüchtlingen zu. Er reicht einem von ihnen Zigaretten, dann laufen die beiden tiefer in den Park hinein. Zwei weitere ältere Männer nehmen Kontakt mit den jungen Flüchtlingen auf. Ein paar Meter weiter hocken drei junge Flüchtlinge vor einer Park-Toilette. Sie tragen zerrissene Kleidung, haben fettige Haare. Ein 22-Jähriger erzählt, er komme aus Pakistan und zeigt uns ein Dokument: Er hat Hausverbot in seinem Flüchtlingsheim in Berlin-Westend. Er erzählt, dass er dort Ärger mit einem anderen Flüchtling hatte. In zehn Tagen hat er einen Termin beim Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten.

Keiner der Flüchtlinge scheint minderjährig zu sein. Diana Henniges vom Verein "Moabit hilft" hat aber schon mehrfach 16- und 17-jährige Afghanen betreut, die sich an verschiedenen Orten in Berlin prostituiert haben. Henniges nennt den Tiergarten, den Kleinen Tiergarten und den Fritz-Schloß-Park in Moabit.

Im Gebüsch im Berliner Tiergarten finden sich an mehreren Stellen Taschentücher und Kondome.

Der Bezirk Mitte hat im März ein Projekt für die obdachlosen Flüchtlinge im Tiergarten gestartet. Sie sollen rechtlich beraten und untergebracht werden. Doch es gibt auch Flüchtlinge, die bereits bei Freiern eingezogen sind, erzählt Henniges. Freie Kost und Logis gegen Sex.

Streetworker klären Flüchtlinge über HIV auf