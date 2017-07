Der frühere Bundesanwalt in Karlsruhe, Bruno Jost, soll als Sonderermittler die Arbeit der Berliner Behörden zum Fall des islamistischen Terroristen Anis Amri untersuchen. Das hat der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag im Innenausschuss bekanntgegeben. Bereits vorher war Jost als möglicher Sonderermittler genannt worden.

Jost soll demnach am 15. April mit seiner Arbeit beginnen. Ein erster Zwischenbericht von ihm solle noch vor der Sommerpause vorliegen, sagte Geisel. Der Senat hatte die Einsetzung des Sonderermittlers am vergangenen Dienstag angekündigt, zunächst aber keine Person genannt. Dem rbb war schon am 28. März bekannt geworden, dass die Wahl auf den pensionierten Bundesanwalt Bruno Jost gefallen war.

Der Innensenator kündigte am Montag an, der Sonderermittler habe das Recht auf die Einsicht in alle Akten und Daten, auch die geheimen Unterlagen. Er gehe davon aus, dass weitere Erkenntnisse zu erwarten seien. Der Senat habe überhaupt kein Interesse daran, irgendwas zu

verheimlichen.



Die Berliner Oppositionsparteien AfD und FDP hingegen konnten sich mit ihren Forderungen nach einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu dem Terroranschlag vom 19. Dezember auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche nicht durchsetzen. Die ebenfalls oppositionelle CDU sowie die Koalitionsparteien SPD, Linke und Grüne lehnten die Unterstützung des FDP-Antrags im Innenausschuss ab, so dass die nötige Anzahl der Stimmen nicht zusammenkam.