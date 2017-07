Video: rbb|24 / Brandenburg Aktuell | 23.04.2017

Präsidentschaftswahl in Frankreich - Berlins Franzosen lassen Le Pen komplett durchfallen

24.04.17 | 10:59 Uhr

Das Interesse an der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich war auch in Berlin sehr groß. Zwei Drittel der in der Hauptstadt registrierten Auslands-Franzosen gaben am Sonntag ihre Stimme ab. Und votierten deutlich für Emmanuel Macron.



Das Rennen um die Präsidentschaft in Frankreich wird in einer Stichwahl zwischen dem Mitte-Links-Kandidaten Emmanuel Macron und Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National ausgemacht. Nach bisherigen Hochrechnungen von Montagmorgen kam Macron (En marche) auf 23,9 Prozent, Le Pen (Front National) auf 21,4 Prozent.

Auch die in Berlin und Brandenburg lebenden Franzosen konnten am Sonntag ihre Stimme abgeben. Vor dem "Institut français" am Kurfürstendamm bildete sich immer wieder eine lange Schlange. Auch vor der Französischen Botschaft am Pariser Platz war der Andrang zeitweise sehr groß. Insgesamt gaben 7.552 registrierte Franzosen ihre Stimmen in Berlin ab.



Deutliches Votum: Macron 48 Prozent, Le Pen 2 Prozent

Und das Votum in Berlin fiel deutlicher aus als das in der französischen Heimat. Die französische Botschaft hat mittlerweile die dezidierten Zahlen für das Berliner Konsulat veröffentlicht: Demnach hat in den Berliner Abstimmungsorten fast die Hälfte für Macron gestimmt (3.604; 48 Prozent). Danach folgen der Linke Jean-Luc Mélenchon (1.705; 22,7 Prozent) sowie der Kandidat der Sozialistischen Partei, Benoît Hamon (1.147; 15,3 Prozent). Erst hinter dem Republikaner François Fillon (624; 8,3 Prozent) rangiert Marine Le Pen abgeschlagen mit nur 159 Stimmen und 2,1 Prozent auf Platz 5.

Die Wahlberechtigten mussten teilweise rund eine Stunde Wartezeit einplanen. "Es gibt ja viele Politikskeptiker. Aber wenn ich diese Schlange sehe, glaube ich, dass es weniger sind", sagte Erstwähler Maxime Bigal aus Lyon dem rbb-Nachrichtenmagazin Brandenburg Aktuell am Sonntag. "Es ist eine sehr, sehr wichtige Wahl für unser Land", ergänzte Bigals Kommilitonin Zoe Duthuille, die wie er in Potsdam studiert.

Elf Kandidaten standen zur Wahl

Insgesamt standen am Sonntag elf Präsidentschaftskandidaten in der ersten Runde zur Wahl. "Dass wir elf große und kleine Kandidaten haben, ist für Deutsche vielleicht sehr ungewöhnlich, aber ich glaube, es ist auch ein Zeichen für die Demokratie", sagte Bigal dem rbb. Wegen der Terrorgefahr fand der Urnengang in Frankreich unter einem beispiellosen Sicherheitsaufgebot statt. Mehr als 50.000 Polizisten und 7.000 Soldaten schützen den ersten Wahlgang. Die Stichwahl zwischen Macron und Le Pen findet am 7. Mai statt. Das Votum der Berliner Franzosen dürfte dann ähnlich aussehen wie am Sonntag.



Sendung: Abendschau, 23.04.2017, 19:30 Uhr