"Wichtig ist, dass alle, die jetzt den Park nutzen, auch da bleiben", sagt Katja Frenz, kurz bevor sie am Montagabend in den Gründungsrat des Görlitzer Parks gewählt wird – und spricht damit eines der Hauptthemen dieser ungewöhnlichen Wahlveranstaltung in der Emmauskirche in Berlin-Kreuzberg an. Mit 'allen' meint Frenz Mütter mit Kindern wie sich selbst, aber auch die Männer in der Grünanlage, die ihr Geld damit verdienen, Drogen zu verkaufen.

Der Görlitzer Park, um den es an diesem Wahlabend geht, ist nur wenige Meter von der Emmauskirche entfernt. In Verruf geraten ist das überschaubare Grün mitten in Kreuzberg vor allem wegen des Drogenhandels, aber auch wegen zu viel Müll, lauter Musik und Touristengruppen, die hier im Sommer gern nächtliche Partys feiern – oder einfach Drogen kaufen. Im Kampf gegen den Drogenhandel, hatte Berlins damaliger Innensenator Frank Henkel (CDU) den Park vor zwei Jahren zur Null-Toleranzzone erklärt, doch diesen Ansatz hat die rot-rot-grüne Regierungskoalition auf Berlin-Ebene im März dieses Jahres endgültig für gescheitert erklärt.