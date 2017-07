elfulus Berlin Dienstag, 11.04.2017 | 10:32 Uhr

...dann bringt es auch nichts mit Eigentümern über Eigentum zu reden. Aus ihrer Sicht das Alleinseligmachende.

Was genau wäre die "richtige" Eigentumsquote?

Welchen Vorteil habe ich noch mal genau, solange statt meines Vermieters die Bank im Grundbuch an erster Stelle steht (wie bei den meisten die meiste Zeit)? Ich darf alles selber machen, muss aber auch alles selber machen. In einer Gesellschaft mit extrem hoher Arbeitsteilung und Anforderungen an räumlicher Flexibilität empfinde ich das Modell von Immobilieneigentum nicht unbedingt als optimal. Nochzumal es die meisten in der besten Zeit des Lebens zu dauerhaftem Verzicht nötigt und sie unnötig bindet.

Letztlich muss jeder für sich entscheiden, ob er die Vor-und Nachteile des Mietens höher wichtet als die des Eigentums. Beide haben davon eine Menge.