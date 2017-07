Audio: Kulturradio | 07.04.2017 | Carmen Gräf

Prävention und Hilfe bei antisemitischen Übergriffen - "Antisemitismus ist dort quasi Staatsideologie"

15.04.17 | 11:28 Uhr

Ausgrenzung, Beschimpfungen, körperliche Angriffe - antisemitische Übergriffe haben im vergangenen Jahr zugenommen. Beratungsstellen stehen auch in Berlin vor einer schwierigen Aufgabe - etwa wenn sie mit Jugendlichen arbeiten, die mit antijüdischer Propaganda sozialisiert wurden. Von Carmen Gräf

"Du bist eigentlich ein cooler Typ, aber ich kann nicht mit dir befreundet sein". Und: "Juden sind alle Mörder." Diese Sätze soll ein jüdischer Schüler an einer Gemeinschaftsschule in Friedenau zu hören bekommen haben. Später sei es auch zu körperlichen Angriffen gekommen. Antisemitismus ist an Berliner Schulen offenkundig ein Problem. Und das nicht erst seit gestern. Jahr für Jahr wechseln sechs bis acht Schüler wegen antisemitischer Vorfälle auf das Jüdische Gymnasium in Berlin, sagte dessen Direktor Aaron Eckstaedt.

"Reach out" berät die Opfer antisemitischer Gewalt

380 Fälle von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt hat der Berliner Verein "Reach out" im letzten Jahr verzeichnet - 20 Prozent mehr als im Vorjahr. "Wir können bestätigen, dass alles zugenommen hat, auch antisemitische Aktivitäten", sagt Helga Seyb, die seit der Gründung vor 16 Jahren bei "Reach out" arbeitet.



Den Gewaltopfern hört Beraterin Seyb erst einmal zu und unterstützt sie mit praktischer Hilfe: "Da muss man vielleicht eine Anzeige machen und auch klären, ob wir mit zur Polizei gehen oder nicht. Manchmal gibt es vielleicht nicht so gute Erfahrungen mit der Polizei, dann ist es besser mitzukommen oder auch, wenn Leute sich einfach sicherer fühlen", erzählt Seyb.



Beratungsstellen Kreuzberger Intiative gegen Antisemitismus Reach out

Beusselstr. 35 (Hinterhaus 4. Etage)

10553 Berlin-Moabit

Kreuzberger Intiative gegen Antisemitismus

Oranienstraße 34, 10999 Berlin-Kreuzberg

"Reach out" hilft den Opfern, Gedächtnisprotokolle anzufertigen, klärt sie darüber auf, ob sie Recht auf eine Nebenklage haben, welche Entschädigung ihnen zusteht und begleitet sie zu Gerichtsprozessen. "Es gibt Situationen, in denen Menschen nicht mehr sprechen können oder zusammenbrechen. Sie müssen erzählen, was sie erlebt haben - und das ist manchmal sehr belastend. Deshalb ist es gut, wenn jemand dabei ist, der weiß, warum das genau jetzt passiert", so Seyb.



Ängste in jüdischen Gemeinden durch den Zuzug von Flüchtlingen

Auch der Direktor der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (kurz: KIgA), Aycan Demirel, ist in diesen Tagen gefragt. Vor allem Journalisten melden sich bei ihm nach dem antisemitischen Übergriff an der Gemeinschaftsschule in Friedenau. Solche Vorfälle seien an Schulen aber Einzelfälle. "Dennoch muss man sagen: Wir haben ein Problem mit dem Antisemitismus in Schulen, das man ernster nehmen muss", sagt Demirel.



Es gebe begründete und nachvollziehbare Ängste in den jüdischen Gemeinden – insbesondere nach dem Zuzug vieler Flüchtlinge in den vergangenen zwei Jahren aus dem Nahen Osten, vor allem aus Syrien. "Viele Menschen kommen aus einem Land wie Syrien, in dem Antisemitismus quasi Staatsideologie ist, wo die Generationen mit einer antijüdischen, antiisraelischen Propaganda sozialisiert worden sind. Man muss sich immer noch vergegenwärtigen, dass Syrien offiziell im Kriegszustand mit dem Staat Israel ist", so Demirel.



Somit habe man es mit einer neuen Gruppe junger Menschen zu tun, denen Israel und die Juden als Feinde vermittelt worden seien. An dieser Stelle setzt der Verein KIgA an. Er entwickelt Unterrichtsmaterial und Workshops vor allem für muslimische Jugendliche und junge Erwachsene.



Hintergrund Antisemitismus an Berliner Schulen - "Die Jüdin ist da!" Meist sind es abfällige Bemerkungen über Israel oder hämische Sätze zu ihrer Herkunft. Doch hinter ihrem Rücken ist auch schon mal von der "Judenschlampe" die Rede gewesen. Ein 14-jähriges jüdisches Mädchen über ihren Alltag an einer Berliner Schule. Von Jule Kaden

Lernen mit unterschiedlichen Wahrheiten zu leben

Auch die Geschichte Israels und Palästinas sowie der aktuelle Konflikt werden vermittelt. "Eine gängige Deutung des Hintergrunds vom Nahostkonflikt ist, dass Juden den Palästinensern das Land weggenommen haben, und es womöglich auch die Vorstellung gibt, alles sei Ergebnis einer jüdischen Weltverschwörung", erklärt Demirel. Dem setze KIgA geschichtliche Fakten und Erfahrungsberichte entgegen: "1948 war die Proklamation des Staates Israel. Jüdische Staatlichkeit: Das war einerseits 2.000 Jahre Hoffnung, andererseits war es eine Katastrophe für die Palästinenser, die Nachbarn. Wichtig ist, dass beide Deutungen legitim nebeneinander existieren können und existieren müssen", so Demirel.



Widerspruchstoleranz nennt er das: Lernen, mit unterschiedlichen Wahrheiten zu leben. Dabei setzt KIgA auch auf Studierende, die in Schulen Workshops geben. "Es ist etwas anderes, wenn nicht mein Lehrer mir sagt, wie das mit den Juden hier in Deutschland und mit der deutschen Geschichte ist, sondern eine 20-Jährige, die mit spannenden Methoden das Thema mit uns durchnimmt", sagt Demirel. Die Kreuzberger Intiative gegen Antisemitismus empfiehlt, die Jugendlichen erst einmal sagen zu lassen, was sie denken – oft sei es das, was sie von zu Hause mitbekommen hätten. Nur so fühlten sie sich ernst genommen und könnten sich für andere Sichtweisen öffnen.