rbb-24-nutzer Berlin Donnerstag, 20.04.2017 | 20:52 Uhr

An und für sich kann kein die freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigender Mensch die Ablehnung von extremistischen Haltungen in Frage stellen. Doch Sie begehen denselben Fehler, den Sie Anderen vorwerfen: Die Gleichsetzung von Rechts- und Linksextremismus.



Ohne Frage gab es allein in der Sowjetunion Millionen Tote, Verfolgte und willkürlich Inhaftierte Stalins. Doch an die industriell durchgeplante Ermordung von großen Teilen der europäischen Juden, Roma und Sinti sowie die ebenso systematische Aushungerung großer von Deutschen besetzter Gebiete (Hunger-Plan) reichen die sowjetischen Übel zumindest in Ausmaß und Anzahl nicht heran.



Und heute? Rechtsextremismus grassiert und bei weitem nicht nur in den neuen Bundesländern. Überall wird nicht erst seit den letzten Jahren eine Zunahme von rechter Motivation unter den politisch motivierten Straftaten registriert. Rechtsextreme Straftaten werden mehr als doppelt so häufig wie linksextreme begangen. Also verharmlosen Sie.