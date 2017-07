Sabrina Marzahn Donnerstag, 27.04.2017 | 16:11 Uhr

In Marzahn sind aber einige Baustellen bereits abgeschlossen:

- Zossener Straße

- Hellersdorfer Straße

- Reinhold-Lingner-Weg



aber auch einige andere Sachen sind meines Wissens abgeschlossen

- Rücigerstraße In Lichtenberg

- Kynastbrücke am Ostkreuz

- Schönstraße in Weißensee

- Straße am Wiesenrain in Friedrichshagen



Warum man Die Grüne Trift in Wendenschloss erneuern will erschließt sich mir nicht. Die ist asphaltiert und in noch einigermaßen gutem Zustand. Da wäre es wichtiger, die Straße zum Langen See in Ordnung zu bringen, denn das dortige Kopfsteinpflaster ist zum Radfahren ungeeignet.

Die Schulzendorfer Straße in Bohnsdorf ist ebenfalls asphaltiert und gut befahrbar. Da sehe ich keinen Erneuerungsbedarf, zumal es faktisch keine Hauptstraße ist, sondern lediglich ein Siedlungszubringer.



Ausgerechnet die Kopfsteinpflasterstraßen in Rixdorf und Tempelhof fehlen in der Karte.