Video: Abendschau | 25.04.2017 | Sylvia Wassermann

US-Präsidententochter am Holocaust-Mahnmal - Ivanka Trump von Berlin-Besuch "tief bewegt"

26.04.17 | 13:53 Uhr

Versonnen im Stelenfeld, im Blumenkleid an einer Werkbank - auch ein Selfie mit Kanzlerin Merkel durfte nicht fehlen: Ivanka Trump hat sich aus Berlin verabschiedet und mehrere Dankes-Tweets hinterlassen.



Die US-amerikanische Präsidententochter Ivanka Trump hat sich mit einer Reihe von Tweets für ihre Erlebnisse in Berlin bedankt.



In einem zeigte sie sich beeindruckt vom Besuch des Holocaust-Mahnmals. Sie sei von der Geschichte des Mahnmals, das an die sechs Millionen jüdischen Opfer der NS-Zeit erinnert, "tief bewegt", schrieb die 35-Jährige am Mittwoch bei Twitter. Dazu postete Trump, die zum jüdischen Glauben konvertiert ist, ein Bild, das sie im Stelenfeld zeigt.

Am Dienstag war Ivanka Trump - im Protokoll des Weißen Hauses offiziell "First Daughter" und "Assistentin" des Präsidenten - beim Frauengipfel "Women20 Summit" in Berlin zu Gast. Thema war die Stärkung von Frauen. Zu den prominenten Teilnehmerinnen des Treffens gehörten u.a. auch die niederländische Königin Máxima, die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, sowie die Vize-Chefin der Weltbank, Anne M. Finucane.



Ivanka Trump bedankte sich später bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) via Twitter für den "unglaublichen Panel" versierter Frauen. Sie verbreitete auch ein Gruppen-Selfie der prominenten Frauen-Runde mit Merkel und der niederländischen Königin Máxima, das die

"Wirtschaftswoche"-Herausgeberin Miriam Meckel nach dem Podium getwittert hatte.

Mehrere US-Medien hatten von Buh-Rufen bei dem Treffen berichtet. Der Anlass: Im Saal ging ein Aufstöhnen durch die Reihen, als Ivanka Trump ihren Vater verteidigte, der sich mit früheren abschätzigen Kommentaren über Frauen Kritik eingehandelt hatte. Seine Tochter sagte nun, sie wisse aus eigener Erfahrung, dass Donald Trump eine positive Haltung gegenüber Frauen habe und auch ihre Rolle in der Arbeitswelt schätze. Laute "Buh"-Rufe waren laut dpa jedoch nicht zu hören. Später informierte sich Ivanka Trump bei Siemens über die duale Ausbildung in Deutschland. Sie freue sich, die im Weißen Haus begonnene Unterhaltung dazu nun fortzusetzen, sagte die First Daughter im Gespräch mit Konzernchef Joe Kaeser. Trump unterhielt sich engagiert mit Studenten eines internationalen Mechatronik-Ausbildungszweigs, stellte Fragen und bewunderte Maschinen - musste sich von Kaeser aber zuvor erklären lassen, was Mechatronik überhaupt ist. Auch Siemens erntete einen Dankes-Tweet für die Erklärungen "aus erster Hand". Am Nachmittag besuchte Ivanka Trump dann das Holocaust-Mahnmal. Nach einem Gala-Dinner an der Seite Merkels am Dienstagabend reiste Ivanka Trump am Mittwoch wieder vom Flughafen Tegel ab.