Audio: radioBerlin 88,8 | 03.04.2017 | Anke Michel

14-Jähriger verließ Schule in Berlin-Friedenau - Antisemitische Vorfälle sorgen für Empörung

03.04.17 | 19:01 Uhr

Ein jüdischer Jugendlicher hat eine Schule in Berlin-Friedenau verlassen, nachdem er offenbar monatelang antisemitisch beleidigt wurde. Der Zentralrat der Juden fordert Aufklärung. Senatorin Scheeres sagte, die Antidiskriminierungsstelle hätte früher eingeschaltet werden müssen.



Nach den mutmaßlich antisemitischen Übergriffen, in deren Folge ein jüdischer Schüler eine Gemeinschaftsschule in Berlin-Friedenau verlassen hat, meldet sich nun auch Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) zu Wort.

"Wir setzen alles daran, den Vorfall aufzuklären", sagte Scheeres am Montag im rbb und appellierte an Schulen und Eltern, in solchen Fällen frühzeitig die Antidiskriminierungsstelle einzuschalten, die Gespräche mit allen Beteiligten führen soll. Die betroffene Schule habe sich zu spät an die Behörde gewandt, so Scheeres. Es gehe aber darum, so schnell wie möglich reagieren zu können.

Zentralrat der Juden fordert Aufklärung

Der Zentralrat der Juden verlangt derweil Aufklärung von der Schulverwaltung. Sollten die Berichte stimmen, sei das ein erschütternder Vorgang, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster dem "Tagesspiegel": "Hier geht es um Antisemitismus übelster Art." Schuster forderte, das Verhalten der Schulleitung genau zu untersuchen und Versäumnisse klar zu benennen. Auch die Eltern des betroffenen Jungen hatten der Schulleitung vorgeworfen, zu spät auf die Beleidigungen und Angriffe durch türkisch- und arabischstämmige Schüler reagiert zu haben. Schuster appellierte an die muslimische Gemeinschaft, "den antisemitischen Tendenzen in ihren Reihen mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten". Es könne nicht angehen, "dass in einem Teil der Moscheen in Deutschland Juden- und Israelfeindlichkeit aktiv Vorschub geleistet wird".

Interkulturelle Initiative wurde bereits 2016 informiert

Die im Berliner Stadtteil Neukölln gegründete Initiative Salaam-Schalom bezeichnete Antisemitismus in Schulen als ein bundesweites Phänomen. So setzten viele Kinder und Jugendliche "Jude" als Schimpfwort ein, ohne Juden oder das Judentum selbst zu kennen, sagte der Koordinator der interkulturellen Initiative, Armin Langer, am Montag der Nachrichtenagentur epd in Berlin. Zum aktuellen Fall des 14-jährigen jüdischen Jungen sagte Langer: "Das ist kein Schöneberger oder Berliner Problem, sondern gilt für ganz Deutschland." Zugleich bestätigte er, dass Salaam-Schalom bereits Ende 2016 wegen des Falles um Hilfe gebeten worden sei. Allerdings sei dann auf das Angebot der Initiative nicht eingegangen worden, so Langer. Salaam-Schalom schickt beispielsweise ein muslimisches und ein jüdisches Mitglied gemeinsam in Schulen, wo die beiden mit Schülern ins Gespräch kommen und sich als Freunde und Kollegen präsentieren.

Schule bestätigt Vorfall auf ihrer Webseite

Über den Fall hatte zuerst der "Jewish Chronicle London" berichtet. Dort heißt es, der Schüler sei vier Monate lang schikaniert worden, nachdem er seinen jüdischen Glauben offenbart habe. Die Mutter des Jungen hatte der englischsprachigen Zeitung von Beleidigungen und Angriffen erzählt. Einer der anderen Schüler soll gesagt haben: "Du bist eigentlich ein cooler Typ, aber ich kann nicht mit dir befreundet sein". Und: "Juden sind alle Mörder." Die anfangs nur verbalen, später auch körperlichen Drangsalierungen seien von türkisch- und arabischstämmigen Schülern ausgegangen, die einen Großteil der Gemeinschaftsschule ausmachen, an der fast drei Viertel eine andere Muttersprache als Deutsch haben sollen. Zum Schluss sei der 14-Jährige mit einer Spielzeugpistole bedroht worden, die wie eine echte Waffe ausgesehen habe. Daraufhin hätten ihn seine Eltern von der Schule genommen. Die Leitung der Friedenauer Gemeinschaftsschule, die seit 2016 Teil des Netzwerks "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" ist, zeigte sich in einem offenen Brief entsetzt über den Vorfall. Sie erklärte auf ihrer Webseite, sie habe gegen die mutmaßlichen Täter Strafanzeige erstattet.

Juden werden wieder vermehrt angegriffen

Die ehemalige Vorsitzende des Zentralrates, Charlotte Knobloch, sagte der "Heilbronner Stimme", der Vorgang in Berlin sei kein Einzelfall: Immer wieder und immer öfter werden jüdische Schülerinnen und Schüler ausgegrenzt, angefeindet und sogar körperlich angegriffen - weil sie Juden sind." Politik und Zivilgesellschaft müssten diesen "inakzeptablen Zustand" beenden, sagte Knobloch, die Vorsitzende der israelitischen Kulturgemeinde München und Oberbayern ist. Auch in Berlin werden immer wieder Vorfälle bekannt, bei denen Juden antisemitisch belästigt, beleidigt und mitunter sogar angegriffen werden. Neben Rechtsextremen und Neonazis sind oft arabisch- und türkischstämmige Jugendliche und Männer die Täter.