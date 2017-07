Natalie Kreuzberg Samstag, 01.04.2017 | 18:51 Uhr

Diese Meldung gehört eindeutig in die Kategorie #Fakenews. Sorry, aber darüber haben in den letzten Wochen sämtliche Zeitungen berichtet. Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften interessiert die Weisung des Senats herzlich wenig. 8 bis 15 Prozent Mieterhöhung hat die degewo an mehr als 1200 Mieter im sozialen Wohnungsbau verschickt - sie nennen das Verzichtsabbau. Hier kann man noch mal nachlesen:

Nächste Woche soll es dazu wohl auch eine Pressekonfereenz geben vom Senat un den städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Es wird wohl bei 8 % und max 30 Euro bleiben - also von Verzicht auf Mieterhöhungen im Jahr 2017 kann hier nicht die Rede sein!