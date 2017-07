Horst Berlin Dienstag, 04.04.2017 | 08:48 Uhr

Ernsthaft, Herr Adamek? Putin? Opfer weniger Wert? Argument obendrein falsch? Mauermentalität? Ein lächerlicher Kommentar!



Was, wenn der Anschlag in Koppenhagen, Wien, Nizza... ach nee, da war ja schon einer und das Tor wurde nicht angestrahlt. Na dann also in Kabul - halt, die Opfer spielen in unser Wahrnehmung keine Rolle. Ja, "wir" strahlen das Tor nicht nach jedem Anschlag an. Russland nicht da keine besondere Rolle ein. Es sind bedauerlicherweise eben recht viele Anschläge. Vielleicht auch deshalb diese Regelung, weil sich der "Effekt" sonst abnutzt.



Aber ist natürlich ein "schöner-schauriger Brauch". Sieht dann natürlich auch schön aus, unser Brandenburger Tor. Macht ja London und Paris auch so. Und WIR sind Berlin!

Kleinkarrierte (Wohlstands)Debatte, die außerhalb von Berlin keinen interessiert!