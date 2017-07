Nach der Attacke mit Brandsätzen auf eine Flüchtlingsunterkunft in Kremmen (Oberhavel) ist weiter unklar, wer hinter der Tat steckt. Es gebe noch keinen dringenden Tatverdacht, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag.

Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse hatte am Samstag von einem Anschlag auf die Stadt gesprochen. Er hoffe, dass die Täter so schnell wie möglich ermittelt würden, sagte der CDU-Politiker der "Märkischen Allgemeinen Zeitung". Auch der Bundestagsabgeordnete der Linken, Harald Petzold, verurteilte die Tat als "feige und brutal". "Wer nachts die Häuser schlafender Menschen mit Brandsätzen angreift, greift das Leben dieser Menschen selbst an", erklärte Petzold, der seinen Wahlkreis an der Oberhavel hat.



Die Asylunterkunft in Kremmen in der Berliner Straße besteht aus mehreren Häusern auf einem umzäunten Gelände und ist seit Oktober 2016 in Betrieb. Nach Angaben der Polizei leben dort derzeit etwa 70 Flüchtlinge.