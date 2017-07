Tausende Menschen schickte die SS noch im April 1945 aus den Konzentrationslagern Ravensbrück und Sachsenhausen auf den Todesmarsch. Für sie kam die Rote Armee zu spät - erst kurz darauf rettete sie die letzten Überlebenden. Am Wochenende wurde an die Befreiung erinnert.

Die zentrale Feier fand am Sonntag in der Gedenkstätte Sachsenhausen statt. In der Gedenkstätte Ravensbrück (Oberhavel) standen am Vormittag die Opfer von Zwangsarbeit, Misshandlungen und Mord in dem Frauen-KZ in Fürstenberg/Havel im Mittelpunkt.

In den Gedenkstätten Sachsenhausen und Ravensbrück haben an diesem Wochenende Überlebende der Konzentrationslager an die Befreiung vor 72 Jahren erinnert. Soldaten der sowjetischen und der polnischen Armee hatten das KZ Sachsenhausen am 22. und 23. April 1945 erreicht.

Kulturstaatssekretärin Ulrike Gutheil würdigte bei der Veranstaltung im ehemaligen Frauen-KZ Ravensbrück die Gedenkstätte als einen wichtigen Bestandteil der zeitgeschichtlichen Erinnerungskultur Brandenburgs. "Hier wird man konkret und unmittelbar an individuelle Schicksale und unzähliges Leid erinnert und kann sich kritisch mit den fürchterlichen Auswirkungen des Nationalsozialismus auseinandersetzen. Gerade junge Menschen sollen für die Mechanismen eines Unrechtssystems sensibilisiert werden", erklärte Gutheil am Sonntag.

Insgesamt waren 20 Überlebende vor allem aus Polen erwartet worden - darunter auch Barbara Piotrowska, die als Kind in dem Frauen-KZ inhaftiert war und das Internationale Ravensbrück Komitee vertritt. Im Großen Foyer des ehemaligen Garagentraktes werden 13 Porträts ehemaliger Ravensbrückerinnen gezeigt, die der Dresdner Maler Christoph Wetzel zwischen 1991 und 2008 im Auftrag der Gedenkstätte gemalt hat. Wetzel ist insbesondere durch seine Rekonstruktion der Kuppelfresken in der Dresdner Frauenkirche bekannt geworden.

In der Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg (Oberhavel) hat am Sonntagnachmittag der französische Überlebende Roger Bordage eine Gedenkstunde eröffnet. Der Kreissportbund Oberhavel enthüllte zudem eine Gedenktafel für den Kapitän der polnischen Rudermannschaft bei den Olympischen Spielen 1936, Wlodzimierz Dlugoszweski (1905-1945), der kurz nach der Befreiung an den Folgen seiner Haft starb. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) rief in Sachsenhausen zur Verteidigung der Demokratie auf. "Wir erinnern an die mutigen Gegner des NS-Regimes, an Juden, Homosexuelle und psychisch Kranke, an Sinti und Roma, an die Verschleppten aus den besetzten Staaten Europas und an die sowjetischen Kriegsgefangenen, die in Sachsenhausen und in den anderen Lagern erniedrigt, misshandelt, getötet und zu medizinischen Experimenten missbraucht wurden", sagte Woidke. "Wer sich mit diesen Schicksalen beschäftigt, lernt den Wert von Frieden, Freiheit und Demokratie zu schätzen." Zugleich betonte Woidke, die Landesregierung stelle sich auch weiterhin der Aufarbeitung der Vergangenheit, der Erinnerung an die Verbrechen der Nazis und der Würdigung der Verfolgten und Opfer.

In Brandenburg-Görden wurde am Sonntagmittag des 72. Jahrestags der Befreiung des dortigen Zuchthauses gedacht. Die Gedenkveranstaltung fand am ehemaligen Hinrichtungsort in der Gedenkstätte statt. Besonders im Fokus stand das Schicksal der griechischen Gefangenen im Zuchthaus Brandenburg-Görden. So erinnerte Diana Stavropoulou an ihren Vater Apostolos Stavropoulos (1926-2014), der 1944/45 im Zuchthaus Brandenburg-Görden inhaftiert war.

Er gehörte zu den insgesamt 282 Griechen, die zwischen April und September 1944 in das Zuchthaus oder eines seiner Außenlager verschleppt wurden. Wie viele seiner Landsleute kam auch Stavropoulos in das Außenlager bei den Arado-Flugzeugwerken, das wegen des hohen Anteils griechischer Häftlinge "Griechenlager" genannt wurde. Mindestens sechs griechische Häftlinge überlebten ihre Haft in Brandenburg nicht.