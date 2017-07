Video: Abendschau | 04.04.2017 | Marcel Trocoli Castro | Bild: dpa/Sophia Kembowski

Nach Anschlag in St. Petersburg - Rosen statt Solidaritätsbeleuchtung

04.04.17 | 17:19 Uhr

Es bleibt dabei: Das Brandenburger Tor wird nicht zu Ehren der Terroropfer von St. Petersburg in Russlands Farben angestrahlt. Stattdessen gab es am Dienstag einen Kondolenzbesuch der Senatsspitze in der russischen Botschaft.

Der Berliner Senat bleibt bei seiner Entscheidung, das Brandenburger Tor nach dem Anschlag in St. Petersburg nicht in den russischen Nationalfarben anzustrahlen. Kultursenator Klaus Lederer konnte sich damit nicht durchsetzen: Der Linkspolitiker hatte sich dafür ausgesprochen, das Wahrzeichen noch einmal zu illuminieren und dann künftig ganz auf diese Art der Solidaritätsbekundung zu verzichten.

Kondolenzbesuch in der russischen Botschaft

Lederer hatte argumentiert, jede Entscheidung für eine Beleuchtung des Brandenburger Tors wirke inzwischen faktisch als Entscheidung gegen eine andere. Damit konnte er sich allerdings nicht durchsetzen: Die Regel zu ändern, sei derzeit nicht vorgesehen, sagte Senatssprecherin Claudia Sünder. Der Senat habe sich darauf verständigt, das Beileid stattdessen durch einen Kondolenzbesuch zu bekunden.

Matthias Platzeck führt Leningrad im Weltkrieg als Argument an

Auch der ehemalige Minsterpräsident und Vorstandsvorsitzende des Deutsch-Russischen Forums, Matthias Platzeck, sagte dem rbb: Er bedauere, dass es nicht zu diesem Symbol der Solidarität gekommen ist. In Russland hätte man es als ein sehr gutes Zeichen der Solidarität empfunden, wenn die russischen Farben am Montagabend zu sehen gewesen wären, so Platzeck, der gerade von einer Reise aus Moskau zurückgekehrt ist. Außerdem sei St. Petersburg die Stadt auf russischem Boden, die als Leningrad mit Abstand am meisten im Zweiten Weltkrieg gelitten habe. Bei der zweieinhalbjährigen Belagerung durch die deutschen Truppen seien über eine Million Menschen ums Leben gekommen. Dies wäre ein weiterer Anlass gewesen, wegen der besonderen Beziehung zu St. Petersburg das Brandenburger Tor nach dem Anschlag mit den russischen Farben anzustrahlen.

Senatsspitze besucht russische Botschaft

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), Kultursenator Lederer, Gesundheitssenatorin Dilek Kolat und Innensenator Andreas Geisel (beide SPD) besuchten am Dienstagnachmittag die russische Botschaft. Müller sprach dem russischen Botschafter Wladimir Grinin seine Anteilnahme und Trauer aus. Alle vier Senatsmitglieder legten am Zaun der Botschaft je eine weiße Rose nieder.

Keine direkte Städtepartnerschaft mit St. Petersburg

Sünder erklärte, man könne Kondolenz und Trauer auch ausdrücken, ohne das Brandenburger Tor zu beleuchten. Das Anstrahlen des Berliner Wahrzeichens bleibe weiterhin Städtepartnerschaften und Orten mit besonderem Bezug zu Berlin vorbehalten. Eine direkte Städtepartnerschaft zwischen Berlin und St. Petersburg besteht nicht, jedoch sind die Bezirke Berlin-Mitte und der Petersburger Stadtkreis Petrogradskij Rajon durch eine Partnerschaft verbunden. Ob das Brandenburger Tor angestrahlt wird, entscheidet der Senat, nicht aber der Bezirk. In Dresden hat die Stadt am Dienstag entschieden, den Kulturpalast in den russischen Nationalfarben anzustrahlen. St. Petersburg ist eine von 13 Partnerstädten der Elbmetropole.

Das Brandenburger Tor war zuletzt sieben Mal angestrahlt worden - nach Anschlägen in den Partnerstädten Paris, Brüssel, Istanbul und London, aber auch nach Anschlägen in Jerusalem und Orlando, die keine Partnerstädte Berlins sind. Dort verwies Müller auf "besondere Beziehungen" und entschied anders als nun bei St. Petersburg.

Kritik auch aus Brandenburg

Die Entscheidung des Berliner Senats löste viel Kritik aus. In den sozialen Medien warfen zahlreiche Nutzer dem Senat mangelnde Solidarität mit den russischen Opfern vor. Kritik kam auch aus Brandenburg. "Man hätte es machen sollen", sagte Linken-Fraktionschef Ralf

Christoffers. "Ein Terroranschlag ist ein Terroranschlag." Die Frage, ob es sich um eine Partnerstadt handele oder nicht, sei irrelevant.