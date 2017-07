Denkanstoß Donnerstag, 13.04.2017 | 06:27 Uhr

Wie kommen hier so viele darauf, dass es den mobbenden Kindern um Siedlungsbau in Israel gibt? Soweit ich sehen kann wird das nicht erwähnt, sondern einfach hineininterpretiert, wie so oft. Schon mal daran gedacht, dass es in solchen Köpfen unter Umständen um etwas ganz anderes geht? Vielen geht es um das jüdisch sein selbst, was ihnen schon von Kindheit an als etwas schlechtes eingetrichtert wird. Solch eine Einstellung wird oftmals schon mit der Muttermilch aufgesogen. Da geht es nicht darum, dass man Häuser bauen mit todbringenden Raketen bestrafen will, was schon lächerlich genug ist und die Menschen hierzulande auch noch in Ordnung finden. Das allein ist schon eine Tatsache die absolut unbegreiflich ist. Sondern da schwebt in einer Grundstimmung mit, dass kein Jude dort zu existieren hat und Israel dort, vollkommen egal innerhalb welcher Grenzen, für diese Leute dort kein Existenzrecht hat. Es ist so beschämend, dass jedermann sich hierzulande als Nahostexperte erklärt,