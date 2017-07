Helmut Krüger Potsdam Freitag, 21.04.2017 | 10:56 Uhr

Ich sah gerade auf dem Orientierungsplan, dass auch die ungarische Botschaft an der Strecke liegt und extra "eingezeichnet" ist. Also wird es auch völlig zurecht gegen die Drangsalierung der europäischen Universität von Georg Soros´gehen.



Tendenzen, Wissenschaft zu vereinnahmen bis hin zu einer heroisch aufgeladenen Geschichtsschreibung finden sich ja in mehreren Ländern - in Ungarn wie in der Türkei und so auch in Polen unter der PIS-Führung. Hierzulande fand so etwas nach der Reichsgründung 1871 statt, als eine heroisierende Nationalgeschichte die Sammlung der Ortsgeschichten ablöste und dann wieder in der NS-Zeit.