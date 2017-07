Video: Abendschau | 22.04.2017 | Andrea Everwien

"March for Science" in Berlin - Wissenschaftliche Freiheit statt "alternativer Fakten"

22.04.17 | 16:43 Uhr

Alternative Fakten sind Lügen: Unter diesem Motto sind in Berlin tausende Menschen auf die Straße gegangen. Weltweit haben am Samstag Menschen für die Freiheit der Forschung demonstriert. Sie kritisieren unter anderem die Politik des US-Präsidenten Donald Trump.



Seit in den USA Donald Trump Präsident ist, machen Wissenschaftler sich Sorgen. Trump hat etwa bei der Klimaforschung und im Gesundheitssektor den Rotstift angesetzt. Aber auch in anderen Ländern wie beispielsweise der Türkei und Ungarn wird die freie Wissenschaft immer stärker eingeschränkt. Die Sorge um die freie Wissenschaft hat am Samstag weltweit Menschen auf die Straße getrieben. In Berlin sind mehrere tausend Teilnehmer zu einem "March for Science" zusammengekommen.

Tausende demonstrieren für die Wissenschaft

Das Motto hier lautet: Wissenschaft ist keine Meinung, alternative Fakten sind Lügen. Nach Angaben der Veranstalter waren 11.000 Menschen dabei. Die Polizei sprach von mehreren tausend Demonstranten. Die erste Kundgebung begann am Mittag an der Humboldt-Universität in Mitte. Anschließend zogen die Demonstranten vor das Brandenburger Tor. Die Proteste richteten sich gegen die Einschränkung von Wissenschaft, die Leugnung wissenschaftlich belegter Tatsachen und die Verbreitung "alternativer Fakten". Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar kritisierte in Berlin, dass Wissenschaft inzwischen teilweise schon regelrecht abgelehnt werde, wie etwa an der Debatte in den USA um den angeblich nicht vorhandenen Klimawandel abzulesen sei.

Bestürzung über Eingriffe in die wissenschaftliche Freiheit

Auf der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor sagte die Soziologin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, Jutta Allmendinger, bei der weltweiten Aktion handele es sich nicht um eine wissenschaftliche Nabelschau. Vielmehr sei diese Ausdruck von Sorge und Bestürzung über Eingriffe in die Wissenschaftsfreiheit.



"An der Freiheit der Wissenschaft lassen wir nicht rütteln", betonte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), der auch Senator für Wissenschaft und Forschung ist, bei der Kundgebung in der Hauptstadt. "Wir werden all denen entschlossen entgegen treten, die diese Freiheit gefährden wollen."



Berlins Universitäten unterstützen den Marsch

Auf Transparenten und Schildern der Demonstranten war unter anderem zu lesen: "Es gibt keinen Planet B" oder "Alternative Fakten - kannste schon machen, wird dann halt Scheiße!". Auf der online veröffentlichten Unterstützerliste stehen viele prominente Namen, zum Beispiel die der Präsidenten der drei Berliner Universitäten: Sabine Kunst von der Humboldt-Universität, Peter-André Alt von der Freien Universität und Christian Thomsen von der Technischen Universität.



Nach dem Vorbild des "Women's March" im Januar protestieren zehntausende Menschen weltweit beim "March for Science". Der Hauptprotestzug soll direkt am Weißen Haus in Washington vorbeiziehen. Aber auch in mehr als 600 anderen Städten beteiligen sich Demonstranten an der Aktion - unter anderem in Kanada, Kolumbien, Indien, Japan, Norwegen und Uganda. In Deutschland fanden Märsche auch in Bonn, Köln, Dresden, Frankfurt, Freiburg, Göttingen, Greifswald, Hamburg, Heidelberg, Jena, Leipzig, München, Stuttgart und Tübingen statt.