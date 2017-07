Berlin soll künftig deutlich mehr Unterstützung vom Bund erhalten. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) kündigte in der rbb-Abendschau die Unterzeichnung des neuen Hauptstadtvertrags für Anfang Mai an. Der Vertrag habe ein Volumen von rund zwei Milliarden Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren. "Das heißt, dass damit jährlich mehr als 50 Millionen mehr in Berlin ankommen als bisher", sagte Müller. Das Geld solle unter anderem in innere Sicherheit, Kultur und Wohnungsbau fließen. Müller sprach von einem "großen Schritt nach vorn für Berlin".