Der Zuschauer Berlin Donnerstag, 06.04.2017 | 08:06 Uhr

Mein Vertrauen in den Regierenden ist nicht gerade besonders ausgeprägt, aber in diesem Punkt hat er meine volle Unterstützung. Absprachen müssen eingehalten werden. Und dazu gehört auch, dass die Menschen sich darauf verlassen können müssen, dass der Flugbetrieb in Tegel endet. Der Flughafen war stadtnah und praktisch, aber eben der Teilungssituation geschuldet. Heute leben wir in einer anderen Zeit. Da hat ein Flughafen mitten in der Stadt nichts mehr zu suchen.