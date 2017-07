Helmut Krüger Potsdam Freitag, 28.04.2017 | 20:43 Uhr

Da haben Sie sich ja ein Wort geradezu herausgepickt. Selbstverständlich wäre es zehntausendmal besser, Gesetzesvorhaben in eine Art Probelauf zu testen mitsamt Begleitung, als sie im negativen Fall solange walten zu lassen, bis es an den Baum geht. Es kann mithin so oder so ausgehen.



Wer per se einen üblen Willen unterstellt, spricht von Versuchskaninchen, wer den Gesamtzusammenhang liest, sieht darin keine Willkür, sondern das, was selbst Betriebswirtschafler als "Work in Progress" bezeichnen. Arbeiten im Prozess, wobei jederzeit korrigiert werden kann.