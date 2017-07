Video: Abendschau | 07.04.2017 | Ch. Detig & H. Bettermann / Zu Gast im Studio: Franziska Giffey (SPD) | Bild: rbb/Anika Hüttmann

Androhung von 50.000 Euro Strafe - Helfen Verbotsschilder gegen Neuköllns Müllproblem?

07.04.17 | 06:33 Uhr

Neukölln ist Spitzenreiter bei illegaler Sperrmüllablagerung: Etwa ein Sechstel des Müllaufkommens der Stadt geht auf das Konto des Bezirks. Deshalb will die Bürgermeisterin jetzt durchgreifen - und hat Verbotsschilder aufstellen lassen. Von Anika Hüttmann

Manchmal mutet es fast schon künstlerisch an: aufeinander gestapelte Sofas, ein Kühlschrank zur Linken, ein Einkaufswagen zur Rechten, Matratze darüber und on top ein Wasserkocher. in Berliner Straßen kann man Pyramiden sehen, die zu bilden sonst nur Artisten des Cirque du Soleil in der Lage sind. Doch die Freude darüber hält sich vor allem beim Land in Grenzen: Der Schaden, der Berlin durch illegale Abfallablagerungen jährlich entsteht, geht in die Millionen. 4.200 Kubikmeter illegaler Sperrmüll mussten 2016 allein von den Straßen Neuköllns geräumt werden.



Die Müll-Sünder selbst kommen dabei fast immer ungestraft davon: 2016 wurden 460 Verfahren wegen illegaler Müllablagerungen eingeleitet, aber nur sieben Bußgeldbescheide verhängt. 443 Verfahren mussten eingestellt werden, da die Täter nicht zu identifizieren waren. Eine ernüchternde Bilanz.

Hoffnungsträger Verbotsschild

Um potentielle Täter zur Raison zu bringen, will Neukölln jetzt Maßnahmen ergreifen. Die Antwort von Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) auf tonnenweise Müll: zehn Verbotsschilder im gesamten Bezirk. Es sei ein "Pilotversuch", teilt die Neuköllner Bürgermeisterin auf Anfrage mit, "aufgrund von zahlreichen Anregungen aus Bürgerbriefen sowie 'nach Muster' aus anderen Bezirken, wie zum Beispiel Treptow-Köpenick." Eine Bewertung des Pilotversuchs zu einem späteren Zeitpunkt solle klären, "ob die Maßnahme greift oder ins Leere läuft", sagt Giffey. Zuversicht klingt anders. Im Mittelbuschweg enthüllt die Bürgermeisterin eines der Schilder am Freitagmittag höchstpersönlich. Die Aufschrift ist so eingängig wie abschreckend: "Müllablagerungen verboten! Verstöße werden mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet." Ein Blick ins "Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen in Berlin" verrät: Das ist juristisch korrekt. Bleibt nur die Frage, wer bei derart fantastischen Beträgen die Warnung überhaupt noch ernst nimmt. "Die Summe soll zum einen der Abschreckung dienen", erläutert die Bezirksbürgermeisterin. Die genaue Summe steht erst dann fest, wenn geklärt ist, wann wer wie oft, wie viel und welchen Müll abgelegt hat.

An zehn Orten in Neukölln sollen die Verbotsschilder Müll-Sünder abschrecken

Mehr Kontrollen und eine App

Die neuen Schilder in Neukölln seien vor allem eine "Ergänzung der vielfältigen Maßnahmen des Bezirks und der BSR", erklärt Bezirksbürgermeisterin Giffey. Neben mehreren Kiez- und Bezirksinitiativen kündigte die SPD-Politikerin an, an den Hotspots der Vermüllung künftig verstärkt Streifen durch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes fahren zu lassen. Alle zwei Tage sollen demnach die sogenannten TOP 5 bestreift werden: Warthestraße, Weserstraße, Schillerkiez, Stuttgarter Straße und Mittelbuschweg. Die restlichen zehn Standorte würden mindestens ein Mal die Woche kontrolliert, heißt es. Zu den weiteren "vielfältigen Maßnahmen" zählt außerdem die App zum Internetportal "Ordnungsamt-Online". Dort können sämtliche Beschwerden, die das Straßenland betreffen, gemeldet werden. Müllberge wurden hier laut Bezirksamt Neukölln im vergangenen Jahr 11.520 Mal gemeldet. Die App würde von den Bürgern gut angenommen, so Giffey. Präventionscharakter hat die App jedoch wohl kaum. Denn seinen Sperrmüll überhaupt erst vor die Haustür zu stellen, davon hält die Software nicht ab.

Wenige Anreize zur korrekten Entsorgung

Doch wie den Sperrmüll legal entsorgen? Da hilft ein (langer) Blick in das Abfallgesetz Berlins und die "Ausführbestimmungen Sperrmüll-Abholservice" der BSR. Und wer die Punkte 1 bis 21 im Online-Merkblatt durchgearbeitet hat, ist voraussichtlich nicht nur mit den an die Abholung geknüpften Bedingungen seitens der Stadtreinigung überfordert. Denn der Sperrmüll-Abholservice ist wahrlich kein Schnäppchen: 100 Euro kosten bis zu fünf Kubikmeter, was laut BSR "einem Doppelbett, einem Sofa, vier Stühlen, einem Sessel, einer Bank und zwei Tischen" entspricht. In der Realität hingegen ist es auch wohl eher eines der Teile, die man loswerden möchte - statt der gesamten Wohnungseinrichtung auf einen Schlag. Doch Kleckerei könnte ins Geld gehen: Kommt tatsächlich zwei Monate später zum neuen Bett noch eine neue Couch, werden wieder 100 Euro für die Entsorgung fällig. Sofern es sich bei der Neuanschaffung nicht gerade um ein Rolf-Benz-Modell handelt, könnten die 100 Euro mindestens schon als Anzahlung dienen.



Irgendwie fast schon nachvollziehbar, wenn da einer nicht nur das Sofa vor die Tür stellt, sondern auch gleich noch den Laptop hinterher wirft (letztes geöffnetes Tab in der Chronik: www.bsr.de/sperrmuell). Und das obwohl die Mitnahme von Elektroaltgeräten im Standard-Tarif sogar inklusive gewesen wäre. Selbstentsorger - und damit ist nicht der eigene Innenhof gemeint - haben es nicht viel leichter: Wer zum nächsten Recyclinghof fahren will, um drei Kubikmeter Sperrmüll für lau abzuladen, ist gut beraten, sich zuvor zu informieren, welche Arten des Sperrmülls er wo unter welchen Bedingungen letztlich entsorgt bekommt. Helfen soll dabei unter anderem ein 16-seitiges PDF-Dokument über die Tarife und Leistungsbedingungen der Berliner Stadtreinigung.

Künstlerisch ansprechend: Müll in Berliner Straßen

Neukölln putzt selbst

Schilder, Kontrollen durchs Ordnungsamt, Apps und Bußgelder - letztlich ist vermutlich all das nicht zielführend für eine Stadt, die ein Aufkommen hat von rund 24.000 Kubikmetern illegalem Müll. Städte wie Frankfurt am Main oder Oberhausen bieten beispielsweise eine kostenlose Abholung bestimmter Mengen Sperrmüll an. In Hamburg ist die Sperrmüllabfuhr mit 35 Euro für bis zu acht Kubikmeter immerhin deutlich preiswerter als in Berlin. Und in Köln gibt es ebenso einen kostenlosen Service zur Abholung von bis zu drei Kubikmetern Sperrmüll oder einer entsprechenden Menge größerer Elektroaltgeräte. Und: Alle Infos zur Entsorgung gibt es auf Deutsch und auf Türkisch. In Berlin nimmt man derweil lieber selbst den Besen in die Hand: Im Zuge von Neuköllner Kampagnen - initiiert durch die Bezirksbürgermeisterin - wie etwa der "Aktion Antimüll" oder "Schön wie wir" sollen Anwohner beim Aufräumen im Kiez helfen. Wer da ehrenwerterweise mitmacht, lässt sich nur vermuten. Aber die Müll-Sünder selbst sind es bestimmt nicht.