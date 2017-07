Theodortugendreich Berlin Donnerstag, 20.04.2017 | 14:00 Uhr

Völlig überzogenes Gesinnungsurteil.

Die Tätowierung wendet sich nicht an einen größeren Personenkreis, ist also keine Propaganda. Sie wirkt in etwa wie eine Meinungsäusserung auf direkte Ansprache. Wobei auch andere Auslegungen des Bildes denkbar wären.

Dem Verurteilten können mit einiger Berechtigung Persönlichkeitsdefizite wie Empathielosigkeit, eine defizitäre Bildungskarriere und eine Neigung zur Provokation nachgesagt werden. Seine Wirkung auf andere ist sicher als Begrenzt zu bezeichnen.

---

Gedankenverbrechen zu verurteilen erinnert fatal an jene Zeit der Verurteilte zurückwünscht. Gerade in den neuen Ländern trifft man, ganz in der Tradition der DDR-Erziehung stehend, Juristen, die in vorauseilendem Gehorsam, Gesinnungsdelikte gemäß dem politischen Leitbild ahnden.

---

Auch wenn es uns nicht passt, so liegt die Tätowierung im Grenzbereich der persönlichen Meinungfreiheit.

Diese ist zu tolerieren und sei sie auch noch so abstrus.