In der Nacht zum 8. Januar 2001 hatten Unbekannte einen Brandsatz vor die Hintertür der jüdischen Trauerhalle in Potsdam gestellt. Der Brand erlosch von selbst. Es entstand ein Schaden an Tür und Halle, verletzt wurde niemand. Nahe des Tatorts wurde ein Bekennerschreiben entdeckt, unterzeichnet mit "Die Nationale Bewegung". Im Jahr zuvor waren in Brandenburg weitere Bekennerschreiben in Verbindung mit rechtsextremistischen Straftaten entdeckt worden. Dabei handelte es sich um Brandanschläge auf zwei türkische Imbisswagen.