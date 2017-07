Berlins evangelischer Bischof Markus Dröge hat das christliche Osterfest als Chance für einen Neuanfang bezeichnet. "Wer die Osterbotschaft hört, der geht zurück ins Leben und lernt neu zu hoffen", sagte Dröge am Sonntag in seiner vom rbb übertragenen Predigt im Berliner Dom. Nichts müsse so bleiben, "wie es ist, ein Neuanfang ist möglich".

Der katholische Erzbischof Heiner Koch mahnte in seiner Predigt in der St.Hedwigs-Kathedrale Zurückhaltung an. Erfüllt zu leben bedeute nicht, "alles leben zu können, sondern in und mit seinen Grenzen erfüllt zu leben", so Koch.

Sicherlich sei der menschlichen Forschung viel zu verdanken, etwa die Steigerung der Lebensqualität, so Koch weiter. Aber die Gefahr der menschlichen Selbstüberschätzung und Selbstüberforderung begleite diese Fortschritte. Dagegen sei die Haltung von Menschen, "die den auferstandenen Christus in ihrem Leben wahrnehmen", von Dankbarkeit, Bescheidenheit und Achtsamkeit geprägt.