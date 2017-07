JoS. Berlin Montag, 03.04.2017 | 17:48 Uhr

Dazu möchte ich Herrn Czaja folgenden Artikel empfehlen:

Autos in den Städten sind so was von gestern

Die autogerechte Stadt hat längst ausgedient, doch die Verkehrspolitik ist immer noch wie vor 50 Jahren. Es wird dringend Zeit, die Städte von privaten Pkw zu befreien.

http://www.zeit.de/mobilitaet/2017-03/verkehrspolitik-auto-stadt-carsharing-oeffentlicher-nahverkehr/komplettansicht