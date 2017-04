Video: Abendschau | 28.04.2017 | Christina Rubarth

Orts­be­ge­hung - Abriss oder Erhalt: Was wird aus dem Haus der Statistik?

28.04.17 | 15:22 Uhr

Seit Jahren rottet das ehemalige "Haus der Statistik" am Alexanderplatz vor sich hin. Während es von Obdachlosen "zwischengenutzt" wird, versucht eine Initiative das Haus in einen Wohn- und Kulturkomplex zu verwandeln. Ein Vertrag mit dem Bund könnte Bewegung in die Sache bringen.

Abriss oder Erhalt? Seit 2008 steht das "Haus der Statistik" an der Otto-Braun-Straße leer und verfällt. Genauso lang hält die Debatte an, was mit dem denkmalgeschützten Ensemble in Berlins Mitte passieren soll. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) und das Land Berlin waren sich lange unklar darüber. Wie anfangs dieser Woche berichtet, soll das Land Berlin den Komplex nun im Rahmen des neuen Hauptstadtvertrags kaufen. Bislang gehört das Haus dem Bund. Wenn es an Berlin gehen soll, müsste das Land laut letztem Verkehrswertgutachten dafür eine Kaufsumme von rund 50 Millionen Euro aufbringen.

Hauptstadtvertrag soll im Mai unterzeichnet werden

Die "Initiative Haus der Statistik" sieht nun ihre Chance gekommen. Ginge es nach ihr, würde auf dem Areal ein Komplex mit Wohnungen, Ateliers, Probenräumen und Bildungseinrichtungen entstehen. "Wir stellen uns im Prinzip so etwas wie eine Stadt in der Stadt vor", sagte Andrea Hofmann von der Initiative der rbb Abendschau. "So könnten etwa Geflüchtete und andere Neuankömmlinge in Berlin hier wohnen, im gleichen Haus einen Deutschkurs besuchen und damit eine andere Integration als bisher erfahren." Was bisher nur eine Theorie ist, könnte unter Umständen irgendwann Wirklichkeit werden. Denn auch im rot-rot-grünen Koalitionsvertrag ist eine Misch-Nutzung für Verwaltung, Kultur, Bildung, Soziales und Wohnen angedacht. Gefragt, wie realistisch eine Umsetzung dieser Pläne ist, geben sich die Initiatoren zuversichtlich: "Nach unseren Informationen ist das Haus der Statistik Teil des Hauptstadtfinanzierungsvertrags, der im Mai unterschrieben werden soll. Wir sind guter Dinge, dass es danach richtig losgeht", sagte Christian Schöningh von der Initiative dem rbb. Unklar ist noch, welche Kosten neben der Kaufsumme von 50 Millionen Euro noch auf Berlin zukommen würden - da gehen die Schätzungen auseinander. Die Initiative rechnet für die Umwandlung und Nutzbarmachung der 40.000 Quadratmeter umfassenden Immobilie mit rund 1.000 Euro pro Quadratmeter. Bislang hatte sich Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) zur Misch-Nutzungsidee zurückhaltend geäußert. "Die Herrichtung eines Ex-Verwaltungsbaus für die Verwaltung ist leichter als die Herrichtung eines Ex-Verwaltungsbaus für Wohnungen", sagte Kollatz-Ahnen dem rbb im vergangenen Mai.



2017 im Haus der Statistik

Seit 2008 steht das ehemalige Haus der Statistik leer. Vor knapp zwei Jahren wurden...

...die Fenster ab dem dritten Stock ausgebaut - aus Sicherheitsgründen, wie es heißt.

Im Innenhof des 40.000 Quadratmeter großen Komplexes hat sich die Natur ihren Raum zurückgeholt.

Nicht nur für Graffiti-Sprayer ist das leerstehende Gebäude interessant...

Auch Obdachlose nutzen die Räume in den verschiedenen Etagen, um nicht auf der Straße übernachten zu müssen.



Viele der Zimmer bieten einen einzigartigen Blick auf Berlins Alexanderplatz und die unmittelbare Umgebung.



Für eine Herrichtung des gesamten Komplexes müsste Berlin laut aktuellen Schätzungen rund 50 Millionen Euro in die Hand nehmen.



Hinzukommen weitere 50 Millionen Kaufpreis, den das Land Berlin an den Bund zahlen muss.



Ob zukünftig mehr Büros oder Wohnungen hier entstehen, ist offen. Play Pause Fullscreen

















Obdachlose nutzen das Haus zum Übernachten

Der riesige, bis zu 11 Stockwerke hohe DDR-Plattenbau wurde 1970 fertig gebaut. Neben der Statistik-Zentralverwaltung der DDR arbeiteten hier auch einige Stasi-Mitarbeiter. Nach der Wende nutzte die Stasi-Unterlagenbehörde die Räume, bis zu ihrem Auszug 2008.

Seitdem wird das Gebäude seinem Verfall überlassen und vor allem von obdachlosen Menschen genutzt. Das führt dazu, dass die Initiative als auch Medienvertreter das Gebäude nur noch mit einem Security-Team besichtigen dürfen. Die Mitarbeiter der BImA selbst betreten "aus Gründen des Selbstschutzes" das Haus der Statistik nicht mehr - ein Gebäude mitten in der Berliner Innenstadt.



