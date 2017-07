Sebastian T. Berlin Mittwoch, 19.04.2017 | 08:03 Uhr

Im Prinzip ist es doch ganz einfach: Die DDR ist der Bundesrepublik beigetreten. Konrad Adenauer hat in Deutschland nach dem Krieg die entscheidenden Weichen für Frieden, Freiheit und Wohlstand gestellt. Dafür sollten wir ihm bis in alle Ewigkeit dankbar sein. Die Linken müssen einfach mal einsehen, dass sie mit ihrem Gesellschaftskonzept verloren haben und heute in Deutschland nur noch eine Nebenrolle spielen. Auch wenn sie leider in Brandenburg mal wieder an der Regierung beteiligt sind, was schon schlimm genug ist. In Berlin ist es sogar noch schlimmer.



Von daher: Konrad Adenauer hat mehr Straßen und Plätze verdient als Karl Marx und Rosa Luxemburg.