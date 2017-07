rbb-24-nutzer Berlin Montag, 17.04.2017 | 19:50 Uhr

Mit Ihren mehr als holprigen Gedankensprüngen wollten Sie vermutlich auf eines der Feindbilder der Rechten anspielen: Gender Mainstreaming ("Genderismus" gibt es nicht...). Natürlich ist es für manche Kreise der Gesellschaft zu "komplex", dass es schon immer mehr als nur entweder weibliches oder männliches Geschlecht gab und dass es ebenso immer mehr als allein Heterosexualität gab.



Gender Mainstreaming ist die Kampfansage gegen tradierte soziale wie sexuelle Rollenbilder, gegen geschlechtsspezifisch ungleiche Löhne und Arbeitsmarktteilhabe, gegen die Pink Tax und gegen geschlechtsorientierte Werbung, die Bedürfnisse schaffen will, die es ohne sie gar nicht gäbe. Unter Benachteiligung durch Geschlechterklischees leiden übrigens nicht nur Frauen...



In Deutschland sind es Ehegatten-Splitting und Mütterprämie, in Polen ist es 500 Plus - Rückschritte der Emanzipation und einseitige staatl. Subventionierung einer best. ideologie, in diesem Fall die einer rechten Partei.