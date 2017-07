Eine Reise in die Türkei? Kommt derzeit nicht in Frage

Er ist ein Journalist aus der Gülen-Bewegung, hat für die Zeitung "Zaman" gearbeitet und war Chefredakteur des Portals "DTJ-Online". Damit ist Suleiman Bag per se ein Staatsfeind für die Erdogan-Regierung. Er ist derzeit arbeitslos, sein Arbeitgeber, ein Verlag aus der Gülen-Bewegung, ist pleite. Bag kann davon ausgehen, dass auch sein Name auf der Liste steht, die der türkische Geheimdienst MIT dem Bundesnachrichtendienst übergeben hat. Und er weiß von Fällen, in denen Gülenisten beim Besuch einer diplomatischen Vertretung die Pässe entzogen worden sind.

Insofern kann er die Warnungen deutscher Behörden an Gülen-Anhänger, deren Namen auf der Liste stehen, gut nachvollziehen. Die türkische Denunziation kommt für ihn nicht überraschend. Ausgehend von etwa 6.000 Informanten in ganz Deutschland müsse für Berlin mit mehr als hundert Spitzeln gerechnet werden.

Der türkische Regisseur Mustafa Altioklar lebt in Berlin im Exil. Nach kritischen Äußerungen gegen Erdogan kann der gelernte Mediziner in seiner Heimat nicht mehr arbeiten – er hält den türkischen Präsidenten für geisteskrank. Von Adrian Bartocha und Torsten Mandalka

Bag selbst ist längst deutscher Staatsbürger. In seiner angestammten Moschee wurde er nach dem Putsch ausgegrenzt. Eine Reise in die Türkei kommt für ihn jetzt nicht mehr in Frage. Selbst Telefonate mit seiner Familie vermeidet er, um die Verwandten nicht in Gefahr zu bringen. Immerhin: Sein Eindruck ist, dass die türkische Politik inzwischen auf die Deutsch-Türken wirkt - und zwar nicht im Sinne von Präsident Erdogan. Wahlfälschung beim Referendum sei nicht ausgeschlossen, auch im Hinblick auf die in Deutschland abgegebenen Stimmen. Deswegen sagt Bag: "Ich sehe durch die Zuspitzung der Krise in der schweigenden Mehrheit eher eine stille Distanzierung."

Der Ausgang des Referendums in der Türkei ist den Demoskopen zufolge sehr ungewiss. Könnte das ein Grund sein für die Brachial-Rhetorik des türkischen Präsidenten in den letzten Wochen, für die Nazi-Vergleiche Erdogans? "Er ist beleidigt, weil man ihn in den deutschen Medien einen Diktator nennt", sagt Bag, "und daraus leitet er ab: Dann kann ich die Deutschen auch Nazis nennen. Das ist eine kindliche Argumentation, die keine diplomatische Tiefe hat und bei der ich den Nutzen nicht erkenne. Er bekommt dadurch nicht 20 Prozent mehr Stimmen in Europa."