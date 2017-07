Tamara Berlin Dienstag, 04.04.2017 | 04:42 Uhr

Herr Aslan,



Wenn ich mir ihren Beitrag durchlese drängt sich mir eine frage auf.

Wenn es doch so Toll ist in der Türkei unter Erdogan was machen sie hier noch in Deutschland und wieso gehen sie als guter Türke ( Genauso ihre Landsleute ) nicht wieder in ihr land zurück?.

Es zwingt sie niemand hier in Deutschland zu leben, und ich bin bestimmt kein Nationalist geschweige ein AFD wähler aber ich bin dann dafür das Erdogan anhänger in die Türkei zurückgeführt werden sprich sie haben das aufenthaltsrecht in diesen Land verloren.