Audio: Inforadio | 04.04.2017 | Interview mit Ulf Poschardt: Leon Stebe

In Türkei inhaftierter Journalist - 'Welt'-Chefredakteur Poschardt erlebt Yücel 'in bester Form'

04.04.17 | 16:16

Der Chefredakteur von "WeltN24", Ulf Poschardt, freut sich darüber, dass an diesem Dienstag erstmals deutsche Diplomaten den in der Türkei inhaftierten Korrespondenten Denis Yücel besuchen dürfen. Das sei auch aus psychologischer Sicht sehr wichtig, sagte Poschardt am Dienstagmorgen dem rbb. Yücel sitze in Einzelhaft, und er sei ein sehr kommunikativer Kollege. Insofern herrsche große Freude, auch in der Redaktion. "Gleichzeitig springt es um in noch mehr Motivation, etwas für ihn zu tun", sagte Poschardt im Inforadio. "Er wünscht sich, dass wir ihm noch mehr Briefe und Karten schreiben, auch wenn er die nicht kriegt. Aber seine Anwälte halten ihn darüber auf dem Laufenden. Er hat dazu aufgerufen, dass wir türkische Digitalmedien abonnieren - wir erleben ihn also in bester Form, er verfolgt das Geschehen hier in Deutschland mit Spannung."



Poschardt hofft auf "pragmatische und vernünftige Lösungen"

Poschardt äußerte grundsätzlich die Hoffnung, dass sich die Stimmung in der Türkei nach dem Referendum am 16. April entspanne, wovon auch Denis Yücel profitieren könne. "Ich glaube, dass viel von der Rhetorik, die wir in den vergangenen Wochen hatten, auch dieser speziellen Wahlkampfsituation geschuldet war", sagte Poschardt weiter. "Ich hoffe natürlich sehr, dass nach dem Referendum der Wunsch auch in der Regierung, die von der AKP geführt ist, wieder stärker Einzug hält, dass es pragmatische und vernünftige Lösungen gibt." Er hoffe sehr, dass es ein "schnelles, zügiges und faires rechtstaatliches Verfahren" geben wird. Dann sei nämlich "ein-eindeutig, dass man Denis Yücel ganz schnell auf freien Fuß setzen muss."



Yücel dankt für Solidarität

Yücel selbst bedankte sich für die große Solidarität. "Da ich keine Briefe schreiben darf, übermittele ich diese Nachricht mündlich über meine wunderbaren Anwälte", heißt es in einer von der "Welt" am Dienstag veröffentlichten Botschaft Yücels. "Auch wenn ich weiterhin in Isolationshaft gehalten werde und auch wenn das faktische Briefverbot fortbesteht, dringt die vielfältige Unterstützung, die Sie mir und meinen in der Türkei inhaftierten Kollegen zukommen lassen, bis hierher durch. Dafür meinen großen, herzlichen Dank!" Yücel rief in seiner Nachricht zu Solidaritäts-Abos der regierungskritischen Zeitungen "Cumhuriyet", "Birgün" und "Evrensel" auf, wofür "man nicht in der Türkei" leben müsse. "Und um für ein paar Euro einen konkreten Beitrag zur Unterstützung der Pressefreiheit in der Türkei zu leisten, muss man nicht einmal Türkisch können." Weiter hieß es: "Dass mir illegalerweise keine Briefe und Postkarten zugestellt werden, ist natürlich kein Grund, mir nicht zu schreiben. Im Gegenteil."



Gabriel: Haftbedingungen nicht einfach