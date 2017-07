Der Jahrestag der Bombardierung Potsdams fiel im Lutherjahr ausgerechnet auf den Karfreitag, für die Christen ein Tag der Trauer und des Todes. Für Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs ein passender Zufall, wie er in seiner Gedenkrede am Freitagabend betonte.

Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam hat am Freitag an ihre Bombardierung vor 72 Jahren erinnert - mit einer Gedenkveranstaltung im Potsdam Museum sowie einem Konzert in der Nikolaikirche.

Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) verwies in seiner Ansprache im Potsdam Museum darauf, dass der stadtgeschichtlich zentrale Gedenktag ausgerechnet im Lutherjahr mit dem Karfreitag auf einen bedeutsamen christlichen Tag falle. "Der Karfreitag konfrontiert den gläubigen Menschen mit der Last der Schuld oder, religiös formuliert, mit der Last der Sünde. Darin sehe ich eine große Parallele zu dem heutigen Gedenktag", sagte Jakobs in seiner Rede. "Auch 72 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Klar und deutlich müssen wir sagen, dass den Luftangriffen auf deutsche Städte ein von Deutschland angezettelter barbarischer Eroberungs- und Vernichtungskrieg vorausging."