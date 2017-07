Helmut Krüger Potsdam Donnerstag, 27.04.2017 | 08:33 Uhr

Auch wenn ich alles mögliche unterstütze, was Ausgrenzung so bezeichneter Minderheiten verhindert, so wäre es doch m. E. wichtig, sich die Frage zu stellen, wieweit die Betroffenen selber eine Ausgrenzung verbal zementieren. Der Begriff "queer" ist jedenfalls viel mehr eine auf gewollte Isolation ausgerichtete Selbstbezeichnung, als dass ins Gespräch gekommen werden soll mit anderen.



Kann es Aufgabe eines Staates, eines Gemeinwesens sein, derart entkoppelte Begriffe auch noch zu fördern?



Wenn es um Ausgrenzung einer homosexuellen Lebensweise geht, sollten die Baubetriebe eine Kampagne fahren und in Bauarbeiterbuden Plakate aufhängen, "Die sexuelle Ausrichtung sollte keine Rolle spielen - Packt mit an!", gleich so beim publicity-trächtigen Bundesliga-Fußball "Für Stars braucht es nicht unbedingt einer Frau an seiner Seite. Es kann auch ein Mann sein."



Dann würden Einzelne, die sich nach Beendigung ihrer Fußballer-Karriere outen, nicht im Regen stehen ...