Wissen Sie noch damals bei der Einführung der Busspuren? Der Verkehrskollaps stand ja unmittelbar bevor. Die Sperrung des Brandenburger Tors für Autos - Berlin drohte seinen Metropolen-Status zu verlieren. Und dann das Rauchverbot in Gaststätten - hat der Party-Kultur genauso wenig geschadet wie die Umweltzone den Handwerksbetrieben, die eben nicht massenhaft pleite gegangen sind. Nun ist es also der Radverkehr, der Berlin wieder an den Rand des Abgrunds bringt - könnte man meinen, wenn man den Debatten zuhört.

Diese Debatten haben leider nur wenig mit der Realität auf den Straßen von Berlin zu tun. Ich fahre Auto, ich fahre S-Bahn, Fahrrad und ich laufe auch zu Fuß. Und egal wie ich unterwegs bin: Ich merke, Berlin wird voller, enger, unfreundlicher, oft gefährlicher. Und das ist der Punkt, an dem der Spaß aufhört: 17 tote Radfahrer im vergangenen Jahr. Ich finde, das Recht auf Unversehrtheit schlägt das Recht des freien Bürgers auf freie Fahrt. Ich finde, frische Luft statt Dieselgestank darf kein Privileg für Villen-Besitzer am Wannsee sein. Die Berliner Luft gehört auch Familien mit Kindern mitten in der Stadt.

Und was mich kolossal nervt: dass wir bei jedem Eisbären-Baby in Zoo und Tierpark lamentieren, wie schlimm der Klimawandel ist, aber Nullkommanull Meter beim Klimaschutz vor unserer Haustür vorankommen. Dabei ist dieser Klimaschutz kein Hexenwerk. Busse, Bahnen und Fahrräder – alles ist da. Was fehlt, sind angemessene Radwege. Dass diese nun mehr und breiter und sicherer werden, ist lange überfällig. Und ich glaube, das macht echten Berlinern deutlich weniger Angst als Lobbyisten und Verbandsvertretern. Denn das ist doch auch klar: Das Auto wird auch künftig seinen Platz in Berlin behalten.