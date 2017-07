Video: rbb aktuell | 16.04.2017 | Victoria Kleber

Referendum in der Türkei - Türken stimmen laut Wahlkommission für Präsidialsystem

16.04.17 | 22:50 Uhr

Die türkische Wahlkommission hat nach der Abstimmung über das Verfassungsreferendum in der Türkei den Sieg des "Ja"-Lagers bestätigt. Die Opposition will dieses Ergebnis allerdings anfechten. Auch die Mehrheit der Türken in Berlin stimmte offenbar mit "Ja".

Die türkische Wahlkommission hat das "Ja"-Lager nach dem vorläufigen Abstimmungsergebnis zum Sieger des Referendums über die Einführung eines Präsidialsystems erklärt. Nach dem vorläufigen Resultat habe das "Ja"-Lager gewonnen, sagte Kommissionschef Sadi Güven am Sonntagabend in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung. Das endgültige Ergebnis werde in elf bis zwölf Tagen verkündet.

Der türkische Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu erklärte allerdings gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass er einen Sieg des "Ja"-Lagers nicht hinnehme. "Dieses Referendum hat eine Wahrheit ans Licht gebracht: Mindestens 50 Prozent dieses Volkes hat dazu "Nein" gesagt", sagte der Chef der oppositionellen CHP am Sonntagabend vor Journalisten in Ankara.



Erdogan erklärt sich zum Sieger

Die türkische staatliche Nachrichtenagentur hatte zuvor erklärt, dass am späten Sonntagabend 99,33 Prozent der Stimmen des Referendums in der Türkei ausgezählt worden seien. Demnach sollen 51,36 Prozent mit "Ja" votiert haben, 48,64 Prozent mit "Nein". Trotz des knappen vorläufigen Ergebnisses hatten daraufhin sowohl Staatschef Recep Tayyip Erdogan als auch Ministerpräsident Binali Yildirim das "Ja"-Lager zum Sieger erklärt.



Oppositionelle CHP zweifelt an den Zahlen

Der CHP-Abgeordnete Sezgin Tanrikulu erklärte allerdings gegenüber dpa, es habe Unregelmäßigkeiten bei der Volksabstimmung gegeben. Deshalb werde die CHP nach Verkündung der offiziellen Ergebnisse Beschwerde einlegen. Auch die oppositionelle pro-kurdische HDP kündigte eine Anfechtung des Wahlergebnisses an. "Egal ob das Ergebnis "Ja" oder "Nein" sein wird, wir werden das Ergebnis von zwei Dritteln der Wahlurnen anfechten", teilte die HDP am Sonntag per Kurznachrichtendienst Twitter mit. "Unsere Informationen weisen auf Manipulation in der Größenordnung von 3 bis 4 Prozentpunkten hin." Die Opposition hatte bereits zuvor einen "zutiefst unfairen Wahlkampf" kritisiert, bei dem Erdogans AKP auf Staatsmittel zurückgegriffen habe.



In der Türkei feiern Anhänger des Präsidenten Erdogan.

Opposition warnt vor Ein-Mann-Herrschaft

Das Präsidialsystem würde Erdogan mit deutlich mehr Macht ausstatten. Die Opposition warnte vor einer Ein-Mann-Herrschaft. Erdogan versprach Stabilität und Sicherheit, sollte das Präsidialsystem eingeführt werden.

Insgesamt waren in der Türkei 55,3 Millionen Wahlberechtigte zur Teilnahme an der Volksabstimmung aufgerufen. Nach Angaben aus der Wahlkommission lag die Wahlbeteiligung im Inland auf Basis von rund 80 Prozent der Stimmen bei 86,92 Prozent.



Spaltung der türkischen Community in Deutschland

Auch die in Deutschland lebenden Türken konnten bei dem Referendum abstimmen. Auch hier lagen am späten Sonntagabend die endgültigen Ergebnisse noch nicht vor. Doch von den knapp 700.000 in Deutschland abgegebenen Stimmen, waren bis 19 Uhr nach Angaben der türkischen staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu etwas mehr als 210.000 ausgezählt. Unter ihnen lag das "Ja"-Lager mit rund 63 Prozent deutlich in Führung. Unter den in Berlin wahlberechtigten Türken soll der Anteil der Befürworter demnach bei 51 Prozent gelegen haben. Dieses vorläufige Ergebnis überrasche nicht, so Abendschau-Redakteur Cem Dalaman am Sonntagabend in der rbb-Abendschau. Das sei bei vorherigen Wahlen ähnlich gewesen. "Viele Türken, die in Deutschland leben, fühlen sich abgehängt. Und genau die spricht Erdogan an." Die beiden Lager seien derzeit so weit voneinander entfernt wie noch nie, so Dalaman weiter. "Es wird tatsächlich sehr schwierig sein, diese beiden Lager zusammenzuführen, sowohl in der Türkei als auch hier in der Stadt."

Fast jeder zweite Berliner Türke hat abgestimmt

In Berlin konnten 140.000 Türkischstämmige über die Verfassungsreform in der Türkei abstimmen. Bis zum 9. April durften sie ihre Stimmen beim türkischen Generalkonsulat abgeben. Nach Angaben der zuständigen Wahlkommission haben sich 43,4 Prozent der in Berlin wahlberechtigten Türken an der Abstimmung beteiligt. Zu ihnen zählen nicht nur die Türken und Deutsch-Türken mit doppelter Staatsangehörigkeit aus Berlin, sondern auch aus Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern.

