Die Stimmabgabe zum Referendum in der Türkei ist beendet, die Stimmen werden ausgezählt. Auch 140.000 Berliner durften im Konsulat abstimmen. Kenan Kolat sitzt für die sozialdemokratische CHP in der Wahlkommission. Im Interview sagt er, mit welchem Ergebnis er rechnet - und welche Folgen es hätte.

Ich bin der Meinung, dass am Ende 53, 54 Prozent der Wähler für "Nein" stimmen. Aber das ist nur meine Vermutung. Auch in Berlin werden wohl die Gegner leicht vorne liegen, die AKP hat hier bei den letzten Parlamentswahlen ihr deutschlandweit schlechtestes Ergebnis eingefahren. Wenn man aber den Durchschnitt der sechs, sieben größten Umfragen in der Türkei nimmt, kommt man wirklich fast genau auf 50:50. Es gibt noch neun Prozent, die sich noch nicht entschieden haben.

Der Unterschied zwischen "Ja" und "Nein" wird sehr klein sein. Wenn man nun die 1,4 Millionen türkischen Wähler aus Deutschland sieht und vielleicht von einer knappen Mehrheit von 55 Prozent pro Referendum und 45 Prozent dagegen ausgehen würde – dann geht es nur um etwa 140.000 Stimmen. Die Deutschtürken könnten die Wahl also am Ende bedeutend mitentschieden haben.

Es gab großes Interesse an der Abstimmung, wir rechnen hier mit rund 15.000 Stimmen mehr als bei der letzten Parlamentswahl. Ich gehe davon aus, dass viele dieser Zusatzstimmen von unserer Klientel kommen, vielleicht auch noch von kurdischen Menschen. Während der Abstimmung war ich jeden Tag am türkischen Konsulat in Berlin und habe mit Wählern gesprochen. Mein Eindruck: Zu Beginn wurden die AKP-Anhänger sehr gut mobilisiert, in den letzten Tagen aber kaum noch. Das gibt uns Hoffnung.

Befürworter und Gegner der Verfassungsänderung haben sich auch in Berlin zum Teil heftig gestritten. Haben Sie eine derartige Polarisierung - was die türkische Politik angeht - schon mal erlebt?

Ich bin seit 37 Jahren in Deutschland, Politik mache ich noch länger, aber in der Form kannte ich das noch nicht. Die politische Kultur in Ländern wie der Türkei ist das ziemliche Gegenteil von der in Deutschland: Hier sind wir konsenssüchtig, dort findet man nicht das Gemeinsame, sondern das Trennende. Aber Erdogan hat Gegner so hart angegriffen und dieses Freund-und-Feind-Bild und die vermeintliche Opferrolle jeden Tag so stark betont, dass die Gegensätze noch viel schärfer geworden sind. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Menschen nicht mehr miteinander sprechen.

Haben Sie dafür ein Beispiel?

In Fernsehdiskussionen schreien sich die Leute richtig an, jetzt haben die Sender aufgehört, solche Talkshows zu machen – sie laden die Gäste teilweise nacheinander ein. So kommt es zu Monologen, aber nicht mehr zu Diskussionen.